Elaine Haro, confirmada 14 en La casa de los famosos México 2025, tuvo dos peleas polémicas con mánagers

El miércoles 23 de julio, se confirmó a Elaine Haro como la habitante 14 de ‘La casa de los famosos México 2025’, cuyo estreno será el próximo domingo 27 de julio, a las 8:30 pm, a través del canal de Las estrellas. Elaine, cantante y actriz, ha protagonizado escándalos con dos exmánagers, Rulo Sker y Jaime Sánchez Rosaldo, papá de actriz y cantante Alessandra Rosaldo. Te contamos qué pasó con los pleitos con ambos mánagers que llegaron hasta la denuncia pública.

Desde que se lanzó el avance del nueva habitante 14 de ‘La casa’, ya muchos intuían que se trataba de la actriz, pues, desde hace semanas, varios periodistas habían informado de la posible participación de la cantante y actriz.

Elaine Haro / Redes sociales

No te pierdas: Actriz de ‘Me atrevo amarte’ estará en ‘La casa de los famosos México’, aseguran

¿Qué pasó entre Elaine Haro confirmada 14 para La casa de los famosos México 2025 y su exmánager, Rulo Sker?

Si bien no se ha caracterizado por ser polémica, la actriz Elaine Haro dio de qué hablar en su momento por las graves acusaciones que hizo en contra de su exmánager, Rulo Sker.

Todo comenzó en 2023. En aquel entonces, Elaine había asistido al programa de televisión ‘Tu talento, mis contactos’ de Bandamax. Durante su presentación, Rulo la interrumpió. El video del momento muestra a Sker agrediéndola verbalmente, sin importar que estaban tomándolo las cámaras.

Posteriormente, la propia Haro contó: “Se subió al escenario diciendo que eran sus canciones y que no tenía derecho a tocarlas. Resulta que se robó el derecho de mis canciones”, expresó. También señaló que, presuntamente, el conductor la amenazó con hundir su carrera.

En su defensa, Rulo aseguró: “Yo le había advertido a toda la producción y a Elaine Haro que no podía tocar mis canciones y, justamente, antes de subir al escenario, un chico de producción me trató muy mal, no me dio mi lugar. También allí yo exploté”, indicó.

Debido a esto, Elaine decidió emprender acciones legales contra Rulo. Aunque no quiso dar más detalles para no “entorpecer” el proceso. En tanto que Sker, que además de mánager era un conductor de Telehit, fue despedido del programa que tenía por su comportamiento.

Si bien todo apuntaba a que tendría un desenlace en tribunales, la famosa dio a conocer a inicios del año pasado que Edgar Leandro Skerli, nombre real de Rulo Sker, se disculpó con ella y le devolvió el derecho de sus canciones, por lo que ya no habría proceso.

Elaine Haro y su conflicto con su exmánager, Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, a quien acusó de acoso

Además del asunto con otro exmánager, Elaine Haro, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’ a quien acusó de “acoso, espionaje e intimidación” a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, en 2023.

Elaine Haro “No puedo hablar más del tema, porque ya se está llevando con abogados, y no puedo decir nada hasta que se resuelva. Obviamente, cuando se arregle, podré decir en redes sociales qué fue lo que me sucedió. Pero, prácticamente, lo que dije es que fue alguien cercano a mi equipo de trabajo, porque hay gente que te ve bien y te quieren tirar hacia abajo, hacen cosas raras, pero lo bueno es que estoy con mi familia. Ellos siempre me han apoyado. Me han dicho a dónde ir, a no quedarme callada, a salir a decir las cosas y por eso no estoy sola”

Si bien este asunto se quedó en declaraciones, la esposa de Eugenio Derbez no dudó en defender a su papá y decir que la actriz solo quería “llamar la atención”.

“Siempre en contra de la mentira, pero por eso vamos a esperar y, pues nada, el amor de nuestra familia y de las hijas a mi papá y a mi mamá está intacto”, expresó la vocalista de ‘Sentidos opuestos’ en aquel entonces.

Mira: La casa de los famosos México: ¿El Guana furioso con Mariana Botas por quemar su entrada al reality? Él habla

Elaine Haro / Redes sociales

¿Quién es Elaine Haro, habitante confirmada número 14 de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Elaine Haro es una actriz y cantante mexicana

Tiene 21 años.

Cuando tenía 13 años, participó en ‘La voz kids’. Aunque no ganó, fue un comienzo para su carrera artística.

Ha participado en teatro, cine y televisión.

Algunos de sus proyectos más importantes son: Rosario Tijeras, La bandida, La rosa de Guadalupe, Ellas soy yo, la serie de Gloria Trevi, y ¿Cómo cortar a tu patán?, entre otros.

También ha estado en realities como ‘Reto 4 elementos’ y ‘Los 50’.

En los últimos años, se ha enfocado en su carrera como cantante.

Te podría interesar: Exconductora de ‘Venga la alegría’ dejó el programa ¿Para ser parte del matutino ‘Hoy’? Esto sabemos