Poncho de Nigris deja fuera a doña Lety en la despedida de Aldo de Nigris antes de “La casa de los famosos México”

A pocos días del arranque de “La casa de los famosos México 2025”, los habitantes confirmados se preparan para el encierro del popular reality, que inicia este domingo 27 de julio. Aldo de Nigris, uno de los participantes de esta nueva temporada, tuvo una despedida familiar organizada por su tío Poncho de Nigris. El conductor reunió a amigos y familiares en su casa para darle una cálida despedida con la tradicional carne asada regiomontana, en la que le desearon éxito en su participación.

Durante el evento, la familia también adelantó el festejo de su cumpleaños —que se celebra este domingo— y le cantaron Las mañanitas.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia de doña Lety, abuelita de Aldo, quien reveló en una transmisión en vivo que no fue invitada a la reunión organizada por Poncho y su esposa, Marcela Mistral.

Mira: Poncho de Nigris y su madre ¡se reencuentran!: reclamos, lágrimas y una inesperada reconciliación

El video del reencuentro entre Poncho de Nigris y Doña Lety, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. / YT

¿Por qué doña Lety no fue invitada a despedida de Aldo de Nigris, previo a La casa de los famosos México?

Doña Lety reveló que no fue contemplada para el evento, a pesar de que recientemente había tenido una reconciliación pública con Poncho.

“Poncho no me invitó a la despedida de Aldito, pero no me importa, malagradecidos”, comentó molesta.

“Mañana lo abrazo y todo, debe estar con sus papás, pero bueno… me quiere demasiado. Los otros, malagradecidos. Ni modo, no importa”, agregó.

Aunque no dio más detalles sobre las razones de su exclusión, vale recordar que en el pasado doña Lety generó controversia al acusar públicamente a su hijo Poncho de negarse a pagar los XV años de su hija mayor. Las declaraciones se viralizaron y provocaron un fuerte distanciamiento entre madre e hijo. Poncho desmintió la versión y fue más allá: responsabilizó a su madre del deterioro en la relación con su hija.

Además, doña Lety también ha señalado a Marcela Mistral como la responsable de dividir a la familia, lo que llevó a Poncho a tomar distancia “por salud mental”. Aunque a inicios de julio ambos se reunieron en un intento por reconciliarse, se desconoce por qué finalmente no fue incluida en la reciente despedida.

Mira: Marcela Mistral rompe el silencio sobre crisis con Poncho de Nigris: ¿Se divorcian tras “Secretos de parejas”

Doña Lety se despide de Aldo en el aeropuerto, previo a que entre a La casa de los famosos México

Horas después, doña Lety compartió en sus redes sociales un momento emotivo: la despedida de su nieto Aldo en el Aeropuerto de Monterrey. En el clip, se ve al influencer abrazando con cariño a su abuelita y a su mamá, también llamada Leticia.

Visiblemente conmovido, Aldo no pudo contener las lágrimas al despedirse de su familia momentos antes de iniciar su participación en “La casa de los famosos México”, donde permanecerá encerrado con otros famosos, entre cámaras 24/7, alianzas y estrategias para permanecer dentro.

Mira: ¿Quién es Aldo de Nigris, el sobrino de Poncho de Nigris que llega “La casa de los famosos México 2025"?