Poncho de Nigris y su madre ¡se reencuentran!: reclamos, lágrimas y una inesperada reconciliación

La relación entre Poncho de Nigris y su madre, Leticia Guajardo, más conocida como doña Lety ha sido cualquier cosa menos sencilla. A lo largo de los años, la figura materna del influencer ha sido señalada por sus críticas públicas hacia su familia en especial su esposa Marcela Mistral, lo que ha provocado múltiples enfrentamientos mediáticos.

Uno de los más recientes se dio cuando Guajardo acusó a Poncho de negarse a pagar los XV años de su hija mayor. Esta declaración encendió las redes sociales y colocó a Poncho en el ojo del huracán. El conductor no tardó en desmentir dicha versión y fue más allá: responsabilizó a su madre por el distanciamiento que vive con su hija. A raíz de este nuevo escándalo familiar, Poncho decidió enfrentar la situación de frente y abrirle un espacio a su madre en su canal de YouTube para resolver, por fin, todos esos asuntos pendientes.

Doña Lety mamá de Poncho de Nigris revela su reencuentro incómodo con Marcela Mistral

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y su mamá en su pódcast de YouTube?

Después de meses de tensiones familiares expuestas en medios y redes sociales, Poncho de Nigris decidió invitar a su mamá, Leticia Guajardo, a tener una conversación directa y sin filtros en su pódcast de YouTube. El episodio, que se volvió viral en cuestión de horas, fue un verdadero ajuste de cuentas: entre lágrimas, reclamos, confesiones y hasta propuestas financieras, madre e hijo pusieron sobre la mesa todo lo que los ha distanciado en los últimos años.

Poncho no se guardó nada. Desde el principio, le dejó claro a su madre que sentía que la familia estaba dividida por su culpa. “Tú quieres manipular a todos, pero ya cada quien hizo su vida”, le reprochó. Según él, la constante intromisión de doña Lety en las decisiones de sus hijos ha generado tensiones innecesarias. A su vez, ella se defendió diciendo que solo busca que sus hijos no cometan errores y que su forma directa de hablar es malinterpretada.

Durante el encuentro, ambos evidenciaron que llevaban más de cuatro meses sin verse y que el motivo del distanciamiento no solo era emocional, sino también público. Poncho incluso mencionó que sus hijos también han resentido la actitud de su abuela, y por eso le pidió que se mantuviera al margen de sus vidas si realmente quería verlos unidos.

¿Por qué Poncho le ofreció dinero a su mamá para que cerrara sus redes?

Uno de los momentos más polémicos de la charla fue cuando Poncho de Nigris confesó que le ofreció dinero a su madre para que dejara de hablar de él en redes sociales. Cansado de los escándalos familiares expuestos públicamente, le preguntó directamente cuánto quería para cerrar sus cuentas.

“Te ofrezco pagar un psicólogo si eso te ayuda”, propuso Poncho, quien también reveló que mantiene económicamente a su padre y que ha intentado apoyar a su madre, pero sin recibir paz a cambio. “Tú monetizas hablando mal de mí”, le dijo sin rodeos.

Doña Lety, por su parte, se mostró firme en que nadie le dirá qué hacer y se negó rotundamente a cerrar sus plataformas. También se quejó de que su hijo no la defiende públicamente cuando la critican, a pesar de que, según ella, ha dado mucho por él. “A todos les das, y a mí me dejaste abandonada”, expresó con evidente dolor.

¿Qué revelaron sobre la polémica de los XV años de la hija de Poncho de Nigris a quien supuestamente no le quiso pagar?

El conflicto entre madre e hijo se intensificó después de los comentarios que doña Lety hizo sobre los XV años de Ivanna, la hija mayor de Poncho. En redes, la mujer insinuó que su hijo no quiso costear la fiesta, lo que desató una ola de críticas hacia el influencer.

Poncho aclaró en el pódcast que le pidió a su mamá que no se metiera en ese tema y que, por no respetar esa solicitud, ahora él está alejado de su propia hija. “Eso me duele, tú sabías que era un tema delicado”, le reclamó.

Además, Poncho sugirió que su madre no soporta verlo feliz con su familia actual y que incluso siente celos. “¿Te molesta que sea feliz con mi esposa?”, le preguntó. Doña Lety respondió que lo que realmente le duele es que haya reemplazado a su familia de sangre por otras personas, especialmente cuando la excluyen de eventos o viajes.

Poncho de Nigris y su mamá

¿Hubo reconciliación entre doña Lety y Poncho de Nigris o fue solo un acuerdo temporal?

Aunque el tono fue mayormente tenso, hacia el final del episodio ambos hicieron un esfuerzo por acercarse y dejar atrás las diferencias. Doña Lety le confesó que Poncho de Nigris es “el amor de su vida”, y Poncho respondió con un abrazo y la promesa de llevarla de viaje… aunque ella no dudó en recordarle que aún le debía su regalo del Día de las Madres.

Poncho también le pidió que dejara de dividir a la familia y que respetara las decisiones de cada quien. A cambio, prometió arreglarle su casa y darle su lugar como madre, siempre y cuando dejara de hablar mal de él en público.

Finalmente, se dieron la mano, se abrazaron y sellaron el momento con una aparente reconciliación, aunque para muchos usuarios, el episodio dejó más dudas que certezas pues aseguraron no tardarían en volver a pelear.

“Eres mi mamá, hay mucho amor, pero al mismo tiempo se batalla bastante. Tú eres mi mamá, con eso se dice todo. Por eso me duele mucho cuando me tiras mier...”, confesó, visiblemente afectado por la situación.