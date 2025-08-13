Konan Big, luchador profesional, amenaza a Facundo por fuerte broma a Aldo de Nigris: “Nos va a escuchar”

El luchador regio y amigo cercano de los De Nigris, Konan Big, explotó contra Facundo por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en plena fiesta de los viernes en ‘La casa de los famosos México 2025'. La cosa se puso tan intensa que ya hasta Poncho de Nigris y la producción del reality están metidos en el chisme. ¿Konan irá a buscar a Facundo hasta el encierro? ¡Esto fue lo que soltó en redes y no se guardó nada!

Poncho de Nigris enfurecio con Facundo tras la broma que le hizo a su sobrino Aldo de Nigris en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Konan Big a la broma de Facundo a Aldo De Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025'?

Konan Big, cuyo nombre real es Eugenio Torres Villarreal, no dudó en expresar su molestia tras la polémica broma de Facundo a Aldo de Nigris. “Se la bañó, sinceramente. Se la super bañó”, declaró visiblemente irritado durante una transmisión de TikTok, dejando claro que buscará al conductor para exigir explicaciones:

“Vamos a tratar de buscarlo. Facundo nos va a tener que escuchar, Facundo, tendrás que escucharme”. Konan Big

El luchador profesional enfatizó que la acción de Facundo no fue aceptable y que comparte su opinión con Poncho de Nigris, tío de Aldo, quien también expresó su descontento. Además, Konan Big destacó el carácter noble de Aldo:

“Son pocos los que no tienen malicia en el mundo. Él se comporta y tiene el corazón de un niño. No trae malicia, no trae nada”. Konan Big

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la broma de Facundo a Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025'?

La polémica broma de Facundo contra Aldo de Nigris no solo provocó malestar entre los fans y dentro de ‘La casa de los famosos México 2025', sino que también llamó la atención de Poncho de Nigris, tío de Aldo.

Poncho de Nigris reaccionó con enojo y preocupación ante la broma que Facundo le hizo a su sobrino Aldo de Nigris durante una fiesta en ‘La casa de los famosos México 2025'.

“Muy ardilla el Facundo. Eso no se hace, con el bebé no, perro. Me dolió porque me hubiera gustado estar ahí para decirle… no te pases de ve... Nada más con el chavo” Poncho de Nigris

¿Poncho de Nigris reclamó a la productora de ‘La casa de los famosos México 2025' tras broma de Facundo a su sobrino Aldo de Nigris?

Además, surgieron rumores sobre un supuesto reclamo formal de Poncho de Nigris a la producción de ‘La casa de los famosos México 2025' sobre esta polémica.

Wendy Guevara abordó el tema en su pódcast Cómplices del desmadre. Según la influencer, Poncho, supuestamente, le reclamó a Rosa María Noguerón, productora del reality, sobre la situación.

Sin embargo, Poncho aclaró que no fue él quien buscó el contacto, sino que la productora se comunicó primero. En su tuit explicó claramente:

“Yo voy a contar la verdad. Ella me habló a mí, yo no. Ya no creo que me inviten a las galas y ya después cuento la verdad de todo”, advirtió Poncho de Nigris.

¿Cómo ocurrió la polémica broma de Facundo en ‘La casa de los famosos México 2025’y como reaccionó Aldo de Nigris?

La polémica broma de Facundo que involucró a Aldo de Nigris se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de La casa de los famosos México 2025. Durante la segunda fiesta semanal del reality, Shiky invitó a Aldo a bailar sobre un tapete. Lo que parecía un juego inocente se tornó en un accidente, ya que Facundo jaló el tapete de manera inesperada, provocando que Aldo cayera de forma aparatosa al suelo.

El propio Aldo de Nigris compartió cómo la caída afectó su bienestar físico: “Siento que la ‘broma’ de Facundo sí estuvo de más, me duele demasiado el brazo, casi no puedo apoyarlo, pero, bueno, es parte de su contenido. Yo jamás pondría en riesgo a nadie de esa forma”.

La reacción en redes sociales fue inmediata, pero lo que realmente encendió la polémica fue la postura de los familiares y amigos cercanos de Aldo de Nigris, especialmente Konan Big y Poncho de Nigris.