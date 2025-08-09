Facundo juega broma pesada a Aldo en La casa de los famosos México y Poncho explota: “Con el bebé no”

Luego de que Dalilah Polanco ganara la salvación y revelara que elegía salvarse de la nominación, quedando así fuera de peligro de ser eliminada, los habitantes de “La casa de los famosos México” disfrutaron de la fiesta del viernes. Sin embargo, hubo un momento que generó polémica, pues Facundo le hizo una broma pesada a Aldo de Nigris y Poncho de Nigris estalló en redes.

Broma de Facundo provoca caída de Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México”

Todo comenzó cuando Facundo le jaló un tapete a Aldo de Nigris, lo que provocó que este terminara en el piso. Los demás habitantes se preocuparon por la caída, pero Aldo, lejos de molestarse, lo tomó como una broma. Shiky grabó la caída y se la mostró a Aldo, quien prefirió no tomarlo personal.

Más tarde, Facundo se disculpó con Aldo e incluso se mostró preocupado por la posibilidad de haberlo lastimado, ya que no era su intención.

Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales reaccionaron negativamente a la broma, asegurando que pudo haber lastimado a Aldo. Cabe señalar que Facundo se molestó porque aseguró que solo quería jalar el tapete para hacerlo tambalear, pero no que se golpeara tan fuerte.

Facundo se disculpa con Aldo de Nigris tras su caída por broma

“Quería que te hicieras así” (Facundo se tropieza para mostrale a Aldo), “pero no quería que te cayeras. Cuando vi que te diste bien duro, esta madre patinó demasiado. No quería jalarle tan fuerte, pero cuando vi que te diste un golpe fuerte, dije ‘me pasé de lanza’. Sí estuvo muy pasado”, expresó Facundo, preocupado.

“Si te lastimaste, perdón, güey”, agregó.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar tras la broma pesada de Facundo que terminó con Aldo de Nigris en el piso. Los usuarios expresaron su indignación y preocupación por el incidente.

“¿Se agüita con Aaron Mercury por una araña y él sí puede poner en riesgo a un compañero?”, cuestionaron algunos. Otros señalaron: “Facundo es un nefasto, eso no da risa y lo pudo lastimar, eso no lo debería permitir la producción”.

No faltaron quienes pidieron sanciones: “Eso es agresión y merece sanción”, mientras que otros fueron contundentes con mensajes como: “FUERA FACUNDO, se pasó, con la integridad de una persona no se juega”.

Poncho de Nigris arremete contra Facundo por broma pesada a Aldo de Nigris

A quien tampoco le agradó para nada la broma de Facundo con Aldo fue a su tío, Poncho de Nigris, quien comentó en su cuenta de X su molestia con el conductor por haber tirado a su sobrino.

“Muy ardido el Facundo. Eso no se hace, con el bebé no, perro. Me dolió porque me hubiera gustado estar ahí para decirle… no te pases de ve... nada más con el chavo. No sé si alguien más lo vio.” Poncho de Nigris

Poncho también publicó.“¡Qué coraje! Me dieron ganas de meterme ayer en la madrugada a darles un zape. Los Divos de la casa ahora se les viene la noche. #LaCasaDeLosFamososMx3 Ando bien molesto por lo de Aldo. Con el sobrino no, así no. Eso no es juego, eso es gandalla.”

También pidió a la producción que tomara cartas en el asunto y sancionara a Facundo por presunta violencia: “Si se hubiera pegado en la cara, ¿qué pasaría? ¿O si se hubiera quebrado un brazo? Eso no es agresión? ¡Ojo ahí! Aquí estamos para seguir las reglas. ¡Pónganlo en la placa!”

Aunque estos mensajes fueron compartidos en su cuenta en la madrugada, Poncho siguió y hace unas horas reveló que amaneció con ganas de pelear con Facundo.

“Me levanté con ganas de darle una buena verg… al pin.. Facundo con su cotorreo de niño inmaduro de los 90. Eso no se hace, y Aldo, porque es noble, no reaccionó de otra manera, pero vuelvo a ver el video y se calienta la sangre, pasaron con su bromita. SE LES VIENE.”

¿Cómo se encuentra Aldo de Nigris tras broma de Facundo en “La casa de los famosos México”?

Tras el incidente, Aldo de Nigriss manifestó sentir dolor, especialmente en el brazo, al punto de que le resultaba difícil apoyarlo. A pesar de ello, en una charla privada con sus compañeros Guana y Alexis Ayala, Aldo de Nigris trató de minimizar lo ocurrido, señalando que comprendía el humor y estilo de juego de Facundo.

La situación generó controversia en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la acción de Facundo y expresaron su preocupación por el bienestar de Aldo.

