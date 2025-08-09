Facundo exhibido matando abejas, tras criticar a Aarón Mercury por matar insecto en La casa de los famosos México

El reconocido presentador y actual participante de La casa de los famosos México, Facundo, vuelve a estar en el centro de la controversia, luego de que se viralizara un video donde aparece matando abejas. Esto ocurre pocos días después de que criticara severamente a Aarón Mercury por acabar con una araña dentro del reality show. La situación ha generado un intenso debate en redes sociales, en torno a la coherencia de sus discursos ambientalistas.

¿Por qué Facundo criticó a Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

Hace unos días, durante una transmisión de La casa de los famosos México, Facundo protagonizó un tenso momento con el influencer Aarón Mercury. La causa fue aparentemente menor: Mercury mató una araña que se encontraba dentro de La casa.

Sin embargo, la reacción de Facundo fue desproporcionada para muchos. Visiblemente molesto, el conductor expresó: “No debería ni de estar ni en la casa ni en este mundo”, refiriéndose a su compañero.

En ese momento, Facundo argumentó ser un firme defensor del medio ambiente. Aseguró que en su vida cotidiana promueve prácticas sustentables como el uso de paneles solares, la recolección de agua de lluvia y, sobre todo, evitar dañar a los insectos. Sus palabras fueron bien recibidas por parte de algunos seguidores, quienes lo elogiaron por su postura ecológica.

Facundo y Aarón Mercury / Redes sociales

Exhiben a Facundo en redes sociales matando abejas; ¡lo critican!

Usuarios comenzaron a compartir un video subido hace cuatro años al canal de YouTube del propio Facundo, donde se le ve matando abejas. En la grabación se observa a su hija, siendo atacada por un enjambre, lo que provoca que él intervenga de manera inmediata contra los insectos.

Si bien el contexto es distinto (pues se trataba de una situación en la que su hija estaba en riesgo), muchos consideraron que el video evidencia una contradicción entre su discurso y sus acciones. El clip rápidamente se viralizó, acumulando miles de comentarios donde se le acusa de presunta hipocresía.

Diversos usuarios señalaron que, aunque proteger a un ser querido es comprensible, esto no lo exime de haber hecho juicios muy duros contra Aarón Mercury por una acción similar. Incluso hubo quienes cuestionaron si Facundo utiliza la causa ambientalista como una forma de mejorar su imagen pública dentro del reality show.

Aarón Mercury reaccionó al video de Facundo donde arremetía contra el / Especial

¿Facundo defensor del ambiente o busca votos en La casa de los famosos México?

Muchos seguidores de La casa de los famosos México expresaron decepción con Facundo. Aunque algunos defendieron su actuar en el video argumentando que su prioridad era la seguridad de su hija, otros insistieron en que eso no justifica su reacción desproporcionada hacia Mercury ni su aparente doble discurso.

En redes señalan al regaño de Facundo a Aarón Mercury como estrategia para obtener votos, pues en un intento de defender a los animales y mostrando su lado más humano con la naturaleza, buscaba obtener credibilidad y empatía con el público.

Por ahora, el equipo de Facundo no ha emitido declaraciones respecto al video resurgido, pero el tema continúa generando revuelo tanto dentro como fuera del reality.

