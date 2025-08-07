Aarón Mercury sufre aparatosa caída en La casa de los famosos México 2025, ¿qué le pasó?

La tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 ha dejado claro que el drama, los choques de personalidad y los accidentes no tardarían en aparecer. Aunque muchos pensaron que sería una edición más relajada, las cosas se estarían poniendo al rojo vivo. En esta ocasión, el protagonista de un incidente fue Aarón Mercury, quien sufrió una fuerte caída que encendió las alarmas. ¿Está grave?

¿Cómo fue la caída de Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025?

La caída de Aarón Mercury ocurrió durante una de las pruebas del presupuesto semanal, en la que los habitantes deben tocar un botón colocado en distintas zonas de la casa antes de que termine el tiempo en un temporizador. De no hacerlo, pierden dinero destinado para la comida de esta semana. En esta dinámica, Aarón Mercury corrió al jardín para alcanzar el botón, pero resbaló aparatosamente frente a varios de sus compañeros.

El momento fue tan sorpresivo como incómodo. Algunos habitantes se preocuparon por su estado físico, pero otros no pudieron contener la risa, entre ellos Abelito, quien fue testigo directo del accidente. El clip ya circula en redes sociales con miles de reacciones divididas entre usuarios: desde preocupación, hasta burlas.

¿Cuál es el estado de salud de Aarón Mercury tras su caída en la prueba semanal de La casa de los famosos México?

Por suerte, la caída de Aarón Mercury no pasó a mayores. Aunque fue un golpe fuerte y aparatoso, el influencer e integrante del reality dejó claro que se encuentra bien de salud. Es decir, sin lesiones graves, ya que pudo reincorporarse al reto sin necesidad de atención médica, lo que tranquilizó tanto a sus fans como a sus compañeros.

A pesar del susto, Aarón tomó la caída con humor, aunque se le veía la ropa sucia por el resbalón, no dudó en reírse junto a sus compañeros.

Abelito burlándose de Aaron Mercury (@ArnMercurio) porque se resbaló antes de apretar el botón #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/rVDO2vc13d — Cultura Pop (@RCulturaPop) August 6, 2025

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la caída de Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025?

En redes sociales, los fans de Aarón Mercury reaccionaron con memes, ediciones, así como mensajes de apoyo al influencer. Aunque hubo algunos que se preocuparon, pues la caída sí fue aparatosa. Estos fueron algunos comentarios:

“¡Pobrecito Aarón! Pero qué risa me dio.”

“Jajaja, pobre Aarón.”

“@aaronmercury no le dolió, está acolchonadito.”

“¡Aldo, preocupado por su hombre!”