Aldo de Nigris canta ‘Rosa pastel’ en La casa de los famosos México y Denisse Guerrero de Belanova reaccionó

Aunque entró a la casa como “el sobrino de Poncho de Nigris”, Aldo de Nigris, ha logrado brillar con luz propia desde sus primeros días en La casa de los famosos México 2025. Con apenas 26 años, el influencer demostró que sus canciones favoritas no son ni el reguetón ni los corridos bélicos como muchos podrían pensar, sino ¡Belanova! Así lo demostró en el reality, no una sino dos veces. Por si fuera poco, Denisse Guerrero la vocalista ya lo vio y no te imaginas su reacción.

¿Qué hizo Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025' para llamar la atención de Denisse Guerrero?

En la última fiesta de La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris desató su encanto como nunca antes. Mientras sonaba el icónico tema ‘Rosa pastel’ de Belanova, el influencer no dudó en entregarse por completo al ritmo: soltó el cuerpo, cantó a todo pulmón y se lució con sus mejores pasos. El momento fue tan natural y divertido que las redes sociales lo adoptaron de inmediato. En cuestión de horas, su baile se volvió viral en TikTok y X, generando miles de reacciones, memes y hasta ediciones con efectos especiales. ¿Lo mejor? Su energía llegó hasta Denisse Guerrero, la mismísima vocalista de Belanova.

Sin buscarlo, Aldo de Nigris regaló uno de los clips más virales del reality hasta ahora. No fue una estrategia ni un drama… fue él siendo él.

¿Cómo reaccionó Denisse Guerrero al ver a Aldo de Nigris cantar ‘Rosa pastel’ en ‘La casa de los famosos México 2025'?

Lo que parecía solo un momento divertido para la audiencia, terminó convirtiéndose en una conexión inesperada entre Aldo de Nigris y una estrella del pop mexicano. Resulta que uno de los reels donde aparece Aldo bailando ‘Rosa pastel’ llegó hasta Denisse Guerrero, quien no dudó en dejar su huella.

Con un breve, pero poderoso comentario, Denisse reaccionó al video viral escribiendo: “¡Esa me la sé!”

Aunque fueron algunas palabras, los fans entendieron el mensaje: la reina del synth pop había aprobado oficialmente el baile de Aldo. Y eso bastó para encender a todo el fandom de Belanova y de La casa de los famosos México 2025.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la conexión entre Aldo de Nigris y Denisse Guerrero en ‘La casa de los famosos México 2025'?

La respuesta no se hizo esperar. En cuanto los usuarios vieron que Denisse Guerrero había comentado, las plataformas explotaron. Los fans de ambos comenzaron a hacer campaña para que la cantante entre a la casa y le dé una sorpresa a Aldo de Nigris, incluso cantándole en vivo el tema que lo hizo viral.

“Denisse (Belanova), quien canta Rosa pastel , comentó en el reel de Aldo. ¡Él estaría feliz!”

, comentó en el reel de Aldo. ¡Él estaría feliz!” “¡Weeeey! Que alguien le diga a Rosa María Nogueron que debe llevar a Belanova para cantar esa canción con Aldito. ¡El rating explota!”

“Los hombres deberían escuchar puro Cartel y corridos… y Aldo cantando Belanova”

“¡Llévenle a Belanova! Jajaja… o díganle que lo apoye, jejeje”

“Awwww, ¡la que se case con Aldito se va a sacar la lotería!”

“Aldito cantó Rosa pastel y ya nunca la soltó. ¡Lo amo! Ahora sus ediciones son con canciones de Belanova”

y ya nunca la soltó. ¡Lo amo! Ahora sus ediciones son con canciones de Belanova” “No lo juzgo, porque también es de mis canciones favoritas”.

Así reaccionó Denisse Guerrero a Aldo de Nigris cantando Rosa pastel: