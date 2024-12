Denisse Guerrero de Belanova revela que su vida no es color “Rosa pastel” y hace inquietante declaraciones

Denisse Guerrero, la voz inconfundible de Belanova, regaló un momento de profunda honestidad en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Durante la presentación del libro ‘Así no es’, de Viri Ríos y Ray Campos, la cantante se abrió ante el público, compartiendo detalles íntimos sobre una de las etapas más oscuras de su vida.

Con una vulnerabilidad conmovedora, Denisse reflexionó sobre la crisis existencial que la consumió en 2018, revelando cómo la música, que siempre ha sido su refugio, se convirtió en un desafío en ese momento. Sin embargo, fue precisamente en medio de esa tormenta interior que encontró la fuerza para reinventarse y emerger más fuerte que nunca.

Mira: Tunden a Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, por polémica confesión sobre su regreso a los escenarios

En un momento que conmovió a todos los presentes en el salón 9 de la FIL, Denisse reveló que vivió una profunda crisis existencial que la llevó a cuestionar su carrera y su propio valor. “Soy una persona que se levanta, se cae, se encuentra y desencuentra un millón de veces. En algún momento de mi vida me sentí una fracasada”, confesó la cantante.

En 2018, tras enfrentar una serie de eventos personales y profesionales desgarradores, Denisse decidió regresar a su tierra natal en Los Mochis, Sinaloa. Ahí, intentó procesar el dolor y las dudas que la atormentaban. La pérdida de su padre, la pandemia del Covid-19 el haberle encontrado un tumor de casi dos kilos por el que la llevó a someterse a una intervención quirúrgica, fueron algunos de los episodios que describió como determinantes en esta etapa de su vida.

Denisse Guerrero

“Sentía que había fracasado, que había sido una cantante de moda, que me había equivocado en mi vocación, que no era cantante ni compositora, no era cantante ni tenía hijos. Renuncié a la vida por 4 años: era el covid, mi papá murió… fue algo muy fuerte. Me sentía una fracasada. Pero después de que me dijeron que todo estaba bien con una enfermedad, fue una señal de esperanza”