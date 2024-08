Tunden a Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, por polémica confesión sobre su regreso a los escenarios

A principios de agosto del año pasado, la vocalista de ‘Belanova’, Denisse Guerrero, reapareció en redes sociales y sorprendió a sus seguidores con su contundente anunció. En Instagram subió tres fotografías con la frase: “Lo mejor está por venir”.

La banda anunció oficialmente su retorno a los escenarios y así a deleitar a su público con sus grandes éxitos. Este anhelado regreso se da luego de cinco años de ausencia de la agrupación.

El público externó su felicidad por el regreso de ‘Belanova’ a los escenarios. Sin embargo, quien no estaría tan contenta con esta decisión sería Denisse Guerrero, la vocalista de la agrupación.

Belanova / Instagram

Te puede interesar: Actriz de Televisa es confirmada para participar en ‘Abandonados’, reality de TV Azteca

¿Qué dijo Denisse Guerrero sobre el regreso de ‘Belanova’ a los escenarios?

Denisse Guerrero dio mucho de qué hablar en redes sociales después de que se hicieran virales sus declaraciones en las que apuntó que no quería regresar a la industria de la música.

En un encuentro con la prensa, la vocalista de ‘Belanova’ mostró no estar de “humor” para atender a los reporteros. Por esta razón, la tacharon del “pesada”. Sin embargo, esta actitud no fue lo único que llamó la atención de internautas en redes sociales, sino su respuesta luego de ser cuestionada sobre su sentir al regresar a los escenarios.

Denisse Guerrero / Redes sociales

No te pierdas: Gomita señala a Cecilia Galliano como la culpable de su posible salida de ‘La casa de los famosos México’

Guerrero señaló que la agrupación y ella decidieron reencontrarse por petición de los fans, dado ellos ¡no tenían ganas de hacer más temas musicales!

“Yo estaba muy bien sin hacer música. No tenía ganas... Básicamente, esto es porque la gente lo estaba pidiendo”.

Denisse Guerrero

Esta declaración no pasó desapercibida por los fans. Por esta razón, manifestaron su decepción en redes sociales.

Denisse / Instagram

Mira: Marco Flores, vocalista de ‘La banda jerez’, se le va encima a su equipo musical en pleno concierto: VIDEO

En redes sociales, cibernautas critican a Denisse Guerrero, vocalista de ‘Belanova’, tras polémica declaración

Además de manifestar contundente que “no tenía ganas de hacer más música”, la cantante se mostró tajante a cualquier cuestionamiento, sin dejar a un lado que no detuvo la marcha para atender a la prensa.

Lo anterior fue reprobado por cibernautas en redes sociales. La mayoría se manifestaron decepcionados por la actitud de Guerrero con sus fans y la prensa. Aunque algunos destacaron que, lo más seguro, es que tenía un malestar porque su manera de caminar era “anormal”.

Belanova / Luis Pérez

“Denisse está muy cambiada”, “Amo la música de Belanova, pero no me cae nada bien Denisse”, “Mta! Después de esta entrevista me arrepentí de pagar mi boleto en primera fila aquí en SLP”, “Como cuando te mandan a trabajar y ni querías ir”, “Qué le costaba detenerse un momento y responder de buena manera”, “Uy, pues perdón por hacernos el favor”, “Yo creo que realmente iba de malas, porque en sus otras entrevistas es muy amable!”, “Se nota en su cara el agradecimiento”, “Ja, ja, ja órale, pues, gracias por el favor”, fueron algunos comentarios.

Al momento, Denisse Guerrero no ha dado respuesta en cuanto a las críticas que le llovieron en redes sociales.

Así lo dijo Denisse Guerrero: