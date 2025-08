La casa de los famosos México 2025: Facundo anuncia boda dentro del reality ¿con Delia?

La casa de los famosos México 2025 no sabe fallar y ahora en una noche de confesiones, bromas y anécdotas sentimentales, Facundo soltó una bomba que dejó sin palabras a todos los habitantes de La casa: ¡está comprometido! ¿Habrá boda en el reality?

Mira: La casa de los famosos México: Facundo descubre y expone a ¡los más sucios en el baño con un experimento!

Todo sucedió durante una nueva emisión del nuevo pódcast de Facundo creado dentro del reality, llamado Primera llamada, que transmite justo antes de las galas a las 7:00 p.m.

Durante la charla, los participantes compartían detalles sobre sus relaciones pasadas. Fue entonces que Facundo recordó con nostalgia a su primera novia, pero enseguida sorprendió al hablar de Delia, su actual pareja, con quien aseguró haber tenido una gran conexión desde el inicio. Confesó que la relación con ella no fue fácil al principio, incluso estuvieron a punto de alejarse antes de formalizar.

Facundo narró que Delia le puso un ultimátum: o se tomaban en serio o mejor ni como amigos. Él no lo dudó y decidió pedirle que fuera su novia. Entre aplausos, emoción y risas de los habitantes, Abelito le preguntó cuánto tiempo llevaban y Facundo respondió: “Ocho años”.

Pero lo mejor estaba por venir. Ninel Conde bromeó preguntando por el anillo y Facundo, sin rodeos, soltó que ya estaba comprometido y ¡ya había dado anillo! La boda será en 2026 y Facundo soltó que los últimos seis finalistas del reality serían invitados al gran evento.

Lee: Antes de la eliminación, Olivia Collins ya no puede con La casa de los famosos México: “Aquí no estoy en paz”

La reacción de Delia García no tardó en llegar. Desde fuera de la casa, la influencer fitness y prometida de Facundo confirmó la noticia a través de sus redes sociales, compartiendo un reel de fotografías en las que luce feliz y presume su anillo de compromiso.

Acompañó las imágenes con un mensaje lleno de amor y gratitud:

Redes sociales de Facundo

“Que nadie me discuta que esto no es el paraíso, si me he encontrado un ángel con los pies en el piso. Solo existe una cosa más bella que tener de novia a mi mejor amiga, a la persona que más admiro, con la que mejor me la paso, la más interesante y jaladora, la que me ama por mi esencia... y eso mejor es que ahora será mi esposa porque obvio dijo que sí. Gracias por las fotos, hija”.