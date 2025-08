Antes de la eliminación, Olivia Collins ya no puede con La casa de los famosos México: “Aquí no estoy en paz”

A solo unas horas de la esperada primera gala de eliminación, Olivia Collins dejó claro que su permanencia en La casa de los famosos México pende de un hilo. La actriz, visiblemente agotada y emocionalmente afectada, confesó ante sus compañeros que ya no puede más con la dinámica del reality, donde asegura no encontrar paz ni conexión emocional. En una plática sincera con Facundo y luego con Dalilah Polanco e Elaine Haro, la también exbailarina reveló que extraña su vida fuera del show, la cual describió como armoniosa y plena, contrastando con lo que está viviendo dentro del encierro.

Este tipo de confesiones no son aisladas dentro del programa, pero lo que llamó la atención fue el nivel de hartazgo con el que Olivia habló, tanto con Facundo como más tarde con Elaine Haro y Dalilah Polanco. En ambas conversaciones, dejamos ver que no le interesa “el circo” constante que implica estar en la casa, ni participar por el simple hecho de figurar en cámara. Su postura se suma al desgaste mental que viven varios habitantes desde el primer día, en lo que muchos ya describen como un experimento emocional extremo.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Facundo revela la broma que casi se le sale de control y ¿acabó en acoso?

Olivia Collins se enfermo dentro de La casa de los famosos México / Facebook

¿Qué le dijo Olivia Collins a Facundo sobre su crisis emocional dentro de La casa de los famosos México 2025?

Durante una charla en los vestidores, Olivia Collins abrió su corazón ante Facundo y soltó una bomba: “Aquí no estoy en paz”. La actriz señaló que su vida fuera del reality es muy distinta, llena de armonía y estabilidad, y que al entrar al programa se dio cuenta de que el formato no es para ella. “Me he sentido desfasada desde el inicio”, confesó, asegurando que la convivencia constante, el ruido emocional de sus compañeros y el ritmo frenético la tienen agotada.

Facundo, conocido por su estilo relajado, la escuchó con empatía e incluso le dio la razón en varios puntos. La conversación se tornó emotiva cuando Olivia rompió en llanto y expresó que simplemente no puede forzarse a ser alguien que no es, ni actuar de una forma que no le nace del alma. “Si no me fluye del alma, no lo voy a hacer”, dijo contundente.

Te puede interesar: ¿Quiénes son los habitantes favoritos de la primera semana en “La casa de los famosos México 2025”?

Olivia Collins tuvo una platica con Facundo sobre su salida de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué le dijo Olivia Collins a Elaine Haro y Dalilah Polanco sobre su agotamiento de estar en La casa de los famosos México?

Más tarde, Olivia Collins tuvo otra plática igual de reveladora en el baño de La casa de los famosos México con Elaine Haro y Dalilah Polanco. En ese espacio, reiteró su postura de no querer vivir constantemente en medio del escándalo. “Estar en el circo todo el tiempo no me interesa”, soltó sin rodeos. Aunque sus compañeras intentaron darle ánimo, ella se mantuvo firme: agradeció la experiencia, pero dejó claro que lo suyo no es estar todo el día frente a cámaras buscando protagonismo.

Dalilah intentó tranquilizarla compartiendo que también ha tenido días duros, y que se siente igual, por el hecho de estar siempre vigilada, ya que siempre que habla vive con el miedo de saber que fue lo que dijo y trata de cuidar todos sus movimientos. Por su parte, Elaine le recordó que todos están en un proceso de adaptación. Pero Olivia no se movió de su punto: valoró a sus compañeros, reconoció su talento, pero dijo que no piensa sacrificar su paz mental ni su autenticidad por estar en un programa que la descoloca emocionalmente.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Facundo confiesa haber cometido conato de delito

¿Olivia Collins se va antes de la eliminación de La casa de los famosos México?

Aunque no ha anunciado oficialmente su salida, Olivia Collins dejó entrever que ya asimiló que este tipo de programas no son para ella. “Lo intenté, lo hice como soy, no perdí mi personalidad”, dijo con firmeza. Incluso bromeó con que se va “bien”, porque lo vivió de forma auténtica, sin fingir ni adaptarse a una dinámica que le resulta ajena.

La gala de eliminación se acerca y todo indica que el futuro de Olivia dentro de la realidad es incierto. A diferencia de otros compañeros que han pasado por crisis similares y han decidido quedarse, la actriz parece tener su decisión más clara. Resta esperar si la producción permite que se despida voluntariamente o si la audiencia será quien defina su permanencia en el juego. Pero lo que sí es un hecho es que Olivia Collins ha puesto sobre la mesa un tema importante: el costo emocional real que implica La casa de los famosos México.

Te puede interesar: ¿Elaine Haro enamorada de Aarón Mercury en La casa de los famosos México? Lo compara con su ex, ¿son idénticos? FOTO