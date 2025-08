Facundo, tras arremeter vs. Aarón Mercury en La casa de los famosos México, ¡se disculpa! ¿estrategia?

La armonía que se había vivido en la primera semana de ‘La casa de los famosos México 2025’ terminó de romperse por la noche de cine. Entre otras cosas, los habitantes pudieron ver cómo Facundo deseaba “la extinción” de Aarón Mercury, por lo que el conductor decidió ofrecerle una sincera disculpa. ¿Aarón Mercury lo mandó a volar?

Cabe destacar que el influencer Aarón rompió en llanto después de escuchar lo que dijo Facundo y hasta le pidió ayuda a su madre, dejando ver que las palabras de su compañero lo afectaron más de lo que muchos esperaban.

Facundo en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Por qué Facundo deseó la “extinción” de Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Desde su ingreso a ‘La casa de los famosos México 2025’, Facundo dejó claro su desagrado por los influencers, principalmente tiktokers. Esto, aparentemente, debido a que le han quitado trabajo en varias ocasiones.

Debido a ello, siempre hacía bromas diciendo que él se iba a encargar de sacarlos de ‘La casa’. No obstante, las cosas llegaron a un punto controversial cuando criticó al creador de contenido Aarón Mercury por “mirarse mucho en el espejo” y matar insectos, afirmando que personas como él no deberían estar en el reality, ni tampoco “en este mundo”.

“Gente así no debería estar en esta casa... ni en este mundo” Facundo

Su comentario no pasó desapercibido en redes sociales y la gran mayoría de los internautas lo criticó por considerar que le “estaba deseando la muerte” al influencer. También lo tacharon de “envidioso” por no entender que “su época ya pasó” y ahora es el “momento de los creadores de contenido”.

Facundo y Aarón Mercury en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Cómo fue que Facundo se disculpó con Aarón Mercury por desear “su extinción” en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Luego de ser exhibido en la noche de cine en ‘La casa de los famosos México 2025’, Facundo se acercó a Aarón Mercury para ofrecerle una disculpa, asegurando que sus declaraciones eran “broma”.

Facundo “Parte también es estar ma… No es que quiera que desaparezcas de este mundo. Al final, cuando estoy echando desmadre, sí digo: ‘ay, qué hábil es ese ca…’ No es como que todo el tiempo estoy llegando a las cámaras a decir: ‘este wey vale ve…’”

Y es que el cómico señaló que, en el cine, solo se proyectarán las cosas malas que se dicen entre los habitantes. También le aseguró que, así como hay actitudes suyas que no le parece, ve sus cualidades.

“No es mi percepción de ti que eres un cu… de la vida. Me dan risa tus mam… me sorprendo de muchas cosas. Sí, esa parte de ti me ca… (que te veas mucho al espejo y mates insectos)”, externó.

¿Cómo reaccionó Aarón Mercury a la disculpa de Facundo en ‘La casa de los famosos México’?

En respuesta a las aparentes disculpas sinceras de Facundo, el influencer Aarón Mercury dijo que le hubiera gustado hablar del asunto frente a frente, para no generar malos entendidos. No obstante, sostuvo que no se sintió “muy ofendido” por las palabras del conductor, dejando ver que deseaba limar cualquier tipo de aspereza que quedara entre ellos.

“En tu perspectiva es normal y está bien que me digas, pues allí yo aprendo y puedo cambiar, pero tampoco quiero que creas que me súper ofendí. No me ofendí ni nada. Te admiro, ya te lo había dicho y, pues, fue una acción”, puntualizó.

La plática finalizó con Facundo señalando que “los chistes en ‘La casa’ se magnifican” y reiterando que la producción recorta cosas en la proyección del cine. Las opiniones en redes sociales son divididas; algunos creen que el presentador se “disculpó de corazón”, mientras que otros piensan que solo pidió perdón por “mera estrategia”, pues sabe que Aarón “tiene muchos seguidores”.

Si bien todo indica que ya están bien, este 6 de agosto es la segunda gala de nominación, por lo que muchos piensan que este suceso puede afectar la forma en la que las celebridades ejerzan su voto. Incluso, teorizan que se podrían nominar entre sí.

