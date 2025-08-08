¿Quién es el segundo salvado de ‘La casa de los famosos México 2025? ¡Dalílah Polanco enfrenta a Ninel Conde!

La tensión en La casa de los famosos México 2025 alcanza uno de sus puntos más altos este 8 de agosto con el esperado duelo de salvación. El resultado revela quién es el segundo famoso que logra esquivar la temida placa de nominados en la segunda semana, un privilegio que no solo asegura su permanencia, sino que también podría alterar las estrategias dentro de la casa.

El movimiento es liderado por Ninel Conde, quien esta semana ostenta el título de líder y que se enfrenta a su compañera de cuarto, Dalilah Polanco, para definir quién tomaría la crucial decisión.

Ninel Conde es líder de la segunda semana de La casa de los famosos México 2025.

¿Quiénes son los nominados en la segunda semana de ‘La casa de los famosos México 2025’? Esta es la placa de nominación del miércoles 6 de agosto

El pasado 6 de agosto se llevó a cabo la segunda gala de nominación, dejando a cinco habitantes en riesgo de ser los primeros eliminados de esta edición de La casa de los famosos México 2025. La placa de nominados quedó conformada por:



Adrián Di Monte (cuarto Noche)

(cuarto Noche) Priscila Valverde (cuarto Día)

(cuarto Día) Dalilah Polanco (cuarto Día)

(cuarto Día) Mar Contreras (cuarto Noche)

(cuarto Noche) Alexis Ayala (cuarto Noche)

¿Quién enfrentará a Ninel Conde por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’, hoy 8 de agosto de 2025?

Durante el segundo robo de salvación en La casa de los famosos México 2025, se definió que Dalilah Polanco será la famosa que enfrentará a Ninel Conde en una prueba decisiva. Ambas competirán por el privilegio de salvar a uno de sus compañeros nominados o salvarse a sí misma en el caso de Dalilah, lo que podría cambiar por completo el rumbo de la primera semana de eliminaciones.

Dalilah, quien ha destacado por su carácter fuerte y su obsesión por el orden dentro de La casa, se ha convertido en una figura polémica desde el arranque del reality. Su participación en el reto de salvación la colocó como la segunda competidora en busca del poder, lo que ha generado reacciones divididas entre los fans.

Algunos ya la ven como una de las favoritas, pero su cercanía con Ninel Conde no le ha favorecido. Aunque muchos creen que debe quedarse en la casa, también opinan que debería alejarse del grupo de “las inventadas” para brillar por sí sola.

¿Quién es el segundo salvado de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hoy 8 de agosto, en punto de las 10:00 p.m., Dalilah Polanco y Ninel Conde se enfrentarán en el esperado duelo por el privilegio de salvación en La casa de los famosos México 2025. La ganadora podrá decidir si se queda con el beneficio o lo usa para salvar a uno de sus compañeros nominados.

En el caso de Dalilah, podría optar por salvarse a sí misma, ya que está en la placa de nominados o usar el privilegio para proteger a alguien más. Si Ninel gana, tendrá que elegir entre los nominados, donde se encuentran dos de sus aliadas más cercanas: Dalilah y Priscila, parte del grupo apodado “las inventadas”.

Esta decisión podría fortalecer a su equipo… o generar una fractura interna. ¿A quién salvaría Ninel si se queda con el poder? ¿A su amiga Dalilah o a Priscila? ¡Esta noche se sabrá y las redes ya están listas para reaccionar!