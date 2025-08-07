¿Quiénes están nominados en “La casa de los famosos México 2025" hoy 6 de agosto?

En lo que va de la segunda semana de “La casa de los Famosos México 2025", ya han surgido las primeras tensiones entre los habitantes. En la gala de eliminación, el público decidió salvar a Adrián Di Monte, Elaine Haro y Priscila Valverde, mientras que Olivia Collins se convirtió en la primera habitante en abandonar la competencia. ¡Hoy 6 de agosto hay nominados!

Comienzan los conflictos en La casa de los famosos México 2025

Uno de los conflictos fue protagonizado por Ninel Conde y Alexis Ayala, luego de que la cantante le reclamara al actor por presuntamente haber violentado a la actriz Elaine Haro.

Otra situación incómoda ocurrió durante la noche de cine, cuando se revelaron a todos los habitantes los comentarios que Facundo hizo sobre Aarón Mercury, en los que afirmó que “no debería estar en este mundo”, lo que provocó que Alexis Ayala lo confrontara.

También se transmitió una conversación entre Mariana Botas y ‘Guana’, en la que hablaron sobre Mar Contreras, a quien describieron como “grosera, soberbia y hostil”. Según comentaron, esa actitud sería un motivo válido para nominarla. Esto dejó claro a Mar que su comportamiento no es del agrado de ciertos compañeros.

Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron una discusión durante la prueba de conectados / Captura de pantalla

Además, durante la gala del 5 de agosto, Priscila Valverde encontró la “Moneda del destino”, lo que le permitió intercambiar de manera permanente a dos participantes entre el cuarto Día y el cuarto Noche. La modelo decidió mudar a Dalilah Polanco al cuarto Día y enviar a Aldo de Nigris al cuarto Noche.

Ambos grupos han comenzado a cerrar filas y, con base en estas discusiones, las nominaciones podrían ser contundentes y decisivas.

Aunque aún no están definidos completamente los equipos, comienzan a formarse alianzas una de ellas la de Ninel Conde, Dalilah Polanco, Mariana Botas, Elaine Haro y Priscila Valverde, mientras que en el cuarto Noche Alexis Ayala ha revelado su deseo de proteger a los que integran su cuarto.

¿Quiénes integran los cuartos en “La casa de los famosos México 2025"?

Tras el cambio de Dalilah Polanco y Aldo de Nigris los cuartos quedaron de la siguiente manera.

Cuarto Día

Cuarto Noche

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Quiénes fueron los nominados hoy 6 de agosto en La casa de los famosos México?

La segunda gala de nominaciones se lleva acabo este jueves. La Jefa llamará uno a uno a los habitantes de La casa para que nominen con dos y un punto a los participantes con los que sienten menos afinidad.

Recordemos que Ninel Conde al ser líder de la semana es la única que por inmunidad no pudo ser nominada.