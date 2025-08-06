La casa de los famosos México: Ellos serían los posibles habitantes nominados de hoy miércoles 6 de agosto

En medio de la tensión que se vive dentro de La casa de los famosos México 2025, hoy miércoles 6 de agosto se realizará la segunda gala de nominación. Aunque el programa se transmite en vivo, los fanáticos del show no han esperado y ya circulan en redes sociales varios nombres de los posibles nominados de la noche.

La casa de los famosos México / Facebook

¿Quiénes serían los nominados de hoy miércoles 6 de agosto de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

De acuerdo con numerosos internautas, los nombres que suenan con más fuerza para caer en la placa de nominación son:



Usuarios en redes sociales han sugerido los nombres de estos participantes con base en las tensiones, desacuerdos y la exposición en el 24/7 entre los habitantes. Tal como el encontronazo que protagonizaron Ninel Conde con Alexis Ayala en el baño de ‘La casa’.

Las predicciones sobre los posibles resultados de la segunda gala de nominación de La casa de los famosos México 2025 estan basados, ÚNICAMENTE, en la opinión del público, por lo que no hay datos oficiales confirmados. Si deseas saber quiénes serán los nominados este miércoles 6 de agosto, te sugerimos ver la nominación por el Canal 5 a las 10:00 pm.

Cabe recordar que única habitante con inmunidad esta semana es Ninel Conde, quien ostenta el título de líder y no puede ser nominada.

Mar Contreras explota contra habitantes de ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

hoy miércoles de nominacion creo estarán nominados



Alexis

Mar

Adrian

Priscila

Dalilah #LaCasaDeLosFamososMx — beck (@cardgani) August 6, 2025

Mi pronóstico de nominados para hoy

1.- Mar

2.- Alexis

3.- Shiky

4.- Priscila

5.- Aaron

6.- Mariana#LCDLFMX — Ponchote (@Ponchote) August 6, 2025

¿A qué hora y por dónde ver la gala de nominación de La casa de los famosos México?

La segunda gala de nominación de La casa de los famosos México se transmitirá hoy miércoles 6 de agosto en punto de las 22:00 horas a través de Canal 5, con la conducción de Galilea Montijo. Durante el programa, se revelará cómo quedaron repartidos los votos y quiénes serán los famosos que estarán en riesgo de abandonar la competencia el próximo domingo 10 de agosto.

La emisión es completamente en vivo y se complementa con el acceso al canal 24/7 en VIX, donde los fans pueden seguir en tiempo real lo que ocurre dentro de la casa.

