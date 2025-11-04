¿Cuáles fueron los programas más vistos de la televisión mexicana en 2025?

A menos de 2 meses de concluir el año, hacemos un repaso por los programas que dominaron la televisión abierta en 2025.

Revisamos cuáles han sido las producciones que realmente conquistaron a la audiencia mexicana, entre realities, noticieros, deportes y telenovelas. TelevisaUnivision ha tenido uno de sus mejores años, con producciones que atrajeron a millones de televidentes en todo el país, que han marcado cifras históricas.

La casa de los famosos 2025

La casa de los famosos México 2025 rompió récords de audiencia

Encabezando la lista de los programas más vistos, la tercera temporada de “La casa de los famosos México” siguió rompiendo récords de audiencia, números de votos, anunciantes y horas de consumo en ViX, la plataforma streaming de TelevisaUnivision.

El reality mantuvo al público pegado a la pantalla y confirmó la fuerza de TelevisaUnivision en el entretenimiento, con cifras impresionantes.

“La casa de los famosos México” rompió récords en su tercera temporada:



194.8 millones de votos.

314.3 millones de horas consumidas en ViX.

18.3 billones de views.

85.77 millones de personas alcanzadas.

68 clientes.

20% de ventas arriba de lo registrado en la temporada anterior.

Estos fueron los programas más vistos de la televisión mexicana en 2025

¿Qué telelenovela conquistó la audiencia este 2025?

“Papás por conveniencia” se coronó como la telenovela con mayor promedio de audiencia del año. La historia de “Aidé” y “Tino”, interpretados por Ariadne Díaz y José Ron, continúa en “Papás por siempre”, producción de Rosy Ocampo que, desde su estreno el 13 de octubre, ha dominado la barra horaria.

José Ron y Ariadne Díaz son los protagonistas de Papás por conveniencia

La rosa de Guadalupe y La Liga MX todo un éxito

La Liga MX es un fenómeno nacional. En lo que va del año, 9 de los 10 partidos más vistos se transmitieron por TelevisaUnivision, con lo que reafirma su dominio en cuanto a deportes se refiere.

“La rosa de Guadalupe” sigue firme tras 18 años de transmisiones ininterrumpidas. Ha demostrado que es un clásico entre las familias.

La rosa de Guadalupe celebra 18 años al aire.

“Hoy” y “¿Quién es la máscara?”: los favoritos de la audiencia mexicana

“Hoy”, el matutino favorito. El público también tiene sus favoritos. Bajo la conducción de Galilea Montijo y un gran elenco, el programa Hoy mantiene el liderazgo con 5.8 millones de espectadores al día.

En la barra dominical, ¿Quién es la máscara? se posicionó como favorito de las familias mexicanas. Con investigadores como Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita, la intriga y los disfraces siguen conquistando al público para descubrir juntos qué celebridad está detrás de cada personaje.

Estos fueron los programas más vistos de la televisión mexicana en 2025

¿Qué noticieros de la televisión mexicana tuvieron más audiencia en 2025?

El interés del público no se limita al entretenimiento: Los noticieros siguen siendo un referente diario.

En 2025, varias producciones informativas destacaron por su capacidad de atraer a la audiencia, mantenerlos informados y, al mismo tiempo, generar conversación sobre los temas del día. “En punto” es el noticiero más visto de México, y “Despierta”, el segundo.

Estos fueron los programas más vistos de la televisión mexicana en 2025

¿Qué novedades presentó TelevisaUnivision el último trimestre de 2025?

El último trimestre del año trajo grandes novedades: Los hilos del pasado marcó el regreso de Yadhira Carrillo tras 18 años de ausencia.

En el terreno de la ficción hay para todos los gustos: El k-drama Contrato de corazones llegó al Canal 5 como una propuesta juvenil. El reality El conquistador redefinió las competencias de supervivencia con pruebas extremas.

Yadhira Carrillo

Además, la televisora firmó un acuerdo para transmitir Fórmula 1 hasta 2028, y ya se prepara para la Copa Mundial 2026, cuyos partidos serán transmitidos por TelevisaUnivision, Sky Sports y ViX. Al cierre de esta edición, TV Azteca no había confirmado si tendrá derechos.

Shakira brilla en el escenario del Upfront 2025 de TelevisaUnivision

Las producciones mencionadas han demostrado que ha sido un gran año para la televisora de San Ángel, y como parte de la celebración, Shakira hizo una pausa en su gira mundial para presentarse en vivo en el Upfront 2025 de TelevisaUnivision, evento que reunió a los principales anunciantes de la televisora, una señal más de su fuerza y relevancia en la industria del entretenimiento.

Además, esto es una muestra de que en México, quizá como en ningún otro país, se generan grandes audiencias. Habrá que esperar qué producciones nos deparan para 2026.

