Shakira es criticada por no auxiliar a camarógrafo que se cayó frente a ella: “ciega y sordomuda”, VIDEO

La gira mundial de Shakira cerró con broche de oro en México, pero la última noche en el Estadio GNP Seguros terminó envuelta en polémica. La cantante, que ofreció una emotiva presentación entre lágrimas, fue acusada de indiferencia por no auxiliar a un camarógrafo que se desplomó justo frente a ella. El video del momento no tardó en hacerse viral y encendió las redes sociales, donde los comentarios no dejaron títere con cabeza.

¿Qué pasó con Shakira y el camarógrafo durante su concierto en México?

El incidente de Shakira y su camarógrafo ocurrió el viernes 19 de septiembre, durante el último de los 12 conciertos programados en la Ciudad de México como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. En medio de la euforia de miles de fans, un camarógrafo encargado de transmitir el espectáculo a las pantallas gigantes tropezó con una estructura y terminó en el suelo, justo frente a la cantante.

El video que circula en TikTok, “X” y Facebook muestra cómo Shakira observa la caída con sorpresa, lo mira y sigue de largo hacia el escenario. “Incluso pasó a un lado del hombre tirado, con todo su equipo encima”, relataron usuarios en redes. Esa imagen fue suficiente para desatar una ola de críticas que aún no se apaga.

Así fue el momento del accidente:

Se descarriló él chaparrito (camarógrafo)😭

Y Shakira modo; es tu problema.😂 pic.twitter.com/ruYxY2tzuD — ★.•†•.★ (@TheBoyCabra) September 21, 2025

¿Shakira ignoró al camarógrafo o solo siguió con el show?

El concierto continuó sin interrupciones y concluyó sin mayores contratiempos, aunque lo que no paró fueron las opiniones en redes sociales. Shakira no emitió ningún comunicado sobre la salud del camarógrafo ni se pronunció al respecto, lo que encendió aún más el debate.

Sin embargo, abundaron las críticas hacia la colombiana por lo que consideraron una evidente falta de empatía; mientras que otros defendieron su profesionalismo, asegurando que “el show debía continuar”.



“Hubiera sido más cool que se preocupara por él, que mostrara humanidad”.

“Me hubiera gustado que lo ayudara, pero no”.

“Así tengas un show nunca olvides ser empáticos”.

“Ahora te entiendo, Piqué”.

“Ahora entiendo por qué Piqué la cambió”.

Shakira fue acusada de indiferente tras no detenerse a ayudar al camarógrafo en su show.

¿Cuándo inició la gira mundial de Shakira, cuántos conciertos dio en México y por qué ya no se presentará más?

Shakira ya cerró su ciclo en México y no hay más fechas programadas en el país para lo que resta del año. Su último concierto fue el 18 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde ofreció una presentación histórica que marcó el final de sus 12 shows consecutivos en ese recinto, todos completamente sold out.

Con más de 780 mil asistentes, la colombiana se convirtió en la artista con más conciertos seguidos en el GNP, dejando claro que su poder de convocatoria sigue intacto. Además, durante su paso por México, también se presentó en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua y Torreón, sumando un total de 25 fechas en territorio mexicano.

La gira mundial “Las mujeres ya no lloran World Tour” comenzó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, y está programada para concluir el 9 de diciembre en Buenos Aires, Argentina. Aunque ha sido un éxito rotundo en taquilla, la gira también ha estado marcada por momentos virales y polémicos, como el incidente del camarógrafo caído en México.