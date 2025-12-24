Hermano de Ha*Ash sufre terrible accidente en plena Navidad: ¡Del festejo al hospital!

Steven Perez, hermano del dúo musical Ha*Ash, sufrió un accidente durante las celebraciones de Navidad, hecho que generó preocupación entre seguidores y personas cercanas a la familia. La noticia comenzó a circular en redes sociales, donde se dieron a conocer los primeros detalles del incidente, mientras mensajes de apoyo y muestras de solidaridad se multiplicaron ante lo ocurrido.

La Navidad de la familia de Ha*Ash estuvo marcada por un fuerte susto tras el accidente que sufrió el hermano de las cantantes. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó al hermano de las Ha*Ash?

Steven Perez, hermano de las Ha*Ash, sufrió un accidente doméstico cuando cayó de una escalera de metal mientras colgaba luces navideñas en su hogar. El momento quedó grabado en un video que posteriormente fue compartido en redes sociales, mostrando cómo los preparativos decembrinos derivaron en un incidente inesperado.

Ashley Grace fue quien explicó lo ocurrido y acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a sus seguidores. “Hoy nos toca ser enfermeras de mi hermano porque ahí les va lo que le pasó colgando luces del hospital”, escribió, dando contexto al video y confirmando que la caída requirió atención médica.

Por su parte, Hanna Nicole informó que la familia ya había acudido al hospital tras el accidente. “Acabamos de regresar del hospital”, señaló.

El hermano de Ha*Ash vivió un momento complicado en plena Navidad tras sufrir un accidente.. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del hermano de las Ha*Ash?

Steven Perez tiene un yeso en el brazo, se encuentra en casa y en proceso de recuperación tras el accidente que sufrió mientras colocaba luces navideñas. De acuerdo con lo compartido por sus hermanas, su estado es estable y permanece en reposo, siguiendo las indicaciones médicas luego de haber recibido atención hospitalaria.

A través de redes sociales, se pudo ver a Steven recostado en la cama, acompañado y cuidado por Ashley Grace y Hanna Nicole, quienes han estado pendientes de su evolución. Las imágenes mostraron un entorno familiar y de descanso, mientras continúan atentos a su recuperación en casa.

La publicación llevó tranquilidad a los seguidores, quienes días antes se habían mostrado preocupados por el accidente. Sin ofrecer más detalles médicos, las integrantes de Ha*Ash dejaron ver que Steven se encuentra bajo observación y con el apoyo cercano de su familia durante este proceso.

Lo que parecía una celebración tranquila cambió tras el accidente que sufrió el hermano de Ha*Ash durante la Navidad. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Steven Perez, hermano de Ha*Ash?

Steven Perez es el hermano de Hanna y Ashley, integrantes del dúo Ha*Ash. Su nombre ha cobrado relevancia pública principalmente por su vínculo familiar con las cantantes, aunque él no forma parte del proyecto musical ni ha tenido un rol oficial dentro del grupo.

A diferencia de sus hermanas, Steven ha mantenido un perfil bajo y alejado de la industria del entretenimiento. No existen registros públicos que detallen su actividad profesional ni que indiquen una participación directa en la carrera artística de Ha*Ash.

A través de redes sociales, Steven Pérez comparte contenido relacionado con su vida personal y familiar. Está casado y es padre de un hijo, aspectos que aparecen con frecuencia en sus publicaciones. Sin embargo, no se ha dado a conocer públicamente a qué se dedica ni cuáles son sus actividades fuera del ámbito familiar.

