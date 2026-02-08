Hija de Nick Jonas fue reanimada en pleno nacimiento, tras pesar solo ¡765 gramos! ¿Qué pasó exactamente?

Nick Jonas reveló el angustiante momento que vivió como padre. Todo sucedió en el nacimiento de su hija, relatando las complicaciones del parto, a tal grado que la pequeña tuvo que ser reanimada. El episodio marcó profundamente a él y a su esposa, la actriz Priyanka Chopra. ¿Qué pasó exactamente?

¿Por qué el parto de la hija de Nick Jonas se adelantó dos meses?

Durante una reciente entrevista en el podcast de Jay Shetty, Nick Jonas relató que el nacimiento de su hija estaba previsto para abril de 2022. Sin embargo, una llamada inesperada cambió por completo los planes de la pareja. Sin saber la magnitud de lo que estaba por ocurrir, acudieron de inmediato al hospital, donde recibieron la noticia de que el parto se adelantaría varios meses.

La situación se tornó crítica desde el primer momento. La pequeña nació con apenas 765 gramos de peso, una condición extremadamente delicada para cualquier recién nacido.

Aunque en aquel entonces anunciaron con alegría la llegada de su bebé mediante gestación subrogada, nunca habían compartido públicamente los detalles médicos que rodearon los primeros minutos de vida de la pequeña.

¿Cómo fue reanimada la hija de Nick Jonas durante su nacimiento?

El testimonio de Nick Jonas ha estremecido las redes sociales, y es que según sus palabras recordó con crudeza el instante en que vio a su hija por primera vez: “ Estaba morada ”, confesó.

El equipo médico actuó con rapidez para reanimarla y estabilizar sus signos vitales. Ese instante, aseguró el cantante, fue uno de los más dolorosos y aterradores de su vida, una experiencia que jamás imaginó vivir y que puso a prueba su fortaleza emocional como padre.

Tras el parto, la recién nacida fue trasladada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Allí permaneció aproximadamente cuatro meses, hasta mayo de 2022. Fue un periodo marcado por la incertidumbre diaria, en el que Nick y Priyanka vivieron pendientes de cada avance, cada señal positiva y cada reporte médico.

Hoy, cuatro años después de aquel episodio, la historia tiene un desenlace esperanzador. Nick Jonas aseguró que Malti Marie es actualmente una niña sana, alegre y llena de energía. La describió como una “hermosa y saludable niña”, y confesó que cada día a su lado lo vive como un regalo.

¿Quién es Nick Jonas y cuál es su trayectoria?

Nick Jonas nació en 1992, y actualmente es cantante, compositor, actor y productor, reconocido mundialmente por formar parte de los Jonas Brothers, una de las bandas juveniles más influyentes de finales de los años 2000.

A los siete años comenzó a participar en producciones de Broadway, donde destacó en musicales como Los miserables y La bella y la bestia.

Su carrera dio un giro decisivo cuando, junto a sus hermanos Kevin y Joe, formó los Jonas Brothers. El grupo firmó con Hollywood Records y alcanzó fama internacional gracias a su relación con Disney Channel, participando en series y películas como Camp Rock y Jonas. Temas como:



S.O.S.,

Burnin’ Up y

Lovebug, los convirtieron en ídolos juveniles y referentes del pop rock de la época.

Paralelamente, desarrolló una sólida trayectoria como actor en cine y televisión.

