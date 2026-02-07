Nace la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González: así anunciaron su llegada en redes

La familia Fernández volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras anunciar el nacimiento de la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González. La noticia se dio a conocer la noche del 6 de febrero de 2026 mediante redes sociales, donde ambos padres compartieron imágenes y mensajes relacionados con la llegada de la recién nacida.

Mariana González y Vicente Jr. / Instagram

¿Cómo fue el baby shower en el rancho Los tres Potrillos?

Previo al nacimiento, Vicente Fernández Jr. y Mariana González celebraron el baby shower de su hija el 19 de enero de 2026. El evento se realizó en el rancho Los tres Potrillos, ubicado en Jalisco, México, uno de los espacios más representativos de la familia Fernández.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos, y destacó por una decoración en tonos rosa, elegidos como bienvenida para la nueva integrante de la familia. De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, el baby shower contó con una temática circense, con una carpa en colores pastel y un pastel decorado con figuras de animales.

Entre los asistentes destacó la presencia de María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, quien acompañó a su hijo y a su nuera durante la celebración. Su participación fue visible en las fotografías difundidas posteriormente.

El evento fue organizado por una planificadora profesional, quien se encargó de coordinar la ambientación y los detalles del festejo. A pesar de la reunión familiar, algunos integrantes de la dinastía Fernández no estuvieron presentes.

Gerardo, Alejandra y Alejandro Fernández no asistieron al baby shower por motivos personales. En el caso de Alejandro Fernández, trascendió que la ausencia estuvo relacionada con una situación de salud dentro de su familia.

Vicente Fernández Jr. celebró el baby shower de sus próxima hija / Instagram

¿Cómo anunciaron Vicente Fernández Jr. y Mariana González el nacimiento de su hija?

El nacimiento de la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González fue anunciado directamente por ellos través de sus cuentas oficiales de Instagram. La publicación incluyó la primera imagen de la bebé, tomada dentro de una sala de hospital, donde se observa a Vicente Fernández Jr. con bata de quirófano mientras sostiene la mano de su hija.

La fotografía fue acompañada de mensajes que marcaron el inicio de una nueva etapa familiar. Este anuncio se realizó durante la noche del 6 de febrero de 2026 y rápidamente comenzó a circular entre usuarios de redes sociales.

Mariana González, conocida en plataformas digitales como la “Kardashian mexicana”, también compartió contenido relacionado con el nacimiento, sumándose a la difusión de imágenes y mensajes que documentaron el momento. La publicación fue interpretada como la confirmación oficial del nacimiento, luego de varios meses de seguimiento público al embarazo.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González / Capturas de pantalla

¿Cómo fue el proceso del embarazo de Mariana González y qué se sabe del nacimiento de la bebé?

El embarazo de Mariana González fue resultado de un tratamiento de fecundación in vitro. Este procedimiento fue necesario debido a una vasectomía previa de Vicente Fernández Jr., según información de la influencer Chamonic, que dio a conocer desde julio del 2025.

La noticia del embarazo se dio a conocer públicamente a mediados de ese año, momento desde el cual Mariana González compartió diversos momentos del proceso a través de redes sociales, incluyendo celebraciones, sesiones fotográficas y eventos relacionados con la espera de la bebé.

El nacimiento de su hija marca un nuevo capítulo dentro de la familia Fernández, al sumar una nueva generación al linaje. Aunque la familia tiene una amplia trayectoria en el ámbito artístico y mediático, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la bebé, como peso, estatura o lugar exacto del nacimiento.

Con la llegada de la menor, Vicente Fernández Jr. se convierte por quinta ocación en padre, mientras que Mariana González vive su tercera experiencia de maternidad.

