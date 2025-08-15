Ricardo Margaleff y su esposa Annush Hannesian se convierten en padres por segunda vez

El querido actor mexicano Ricardo Margaleff, actual conductor de La casa de los famosos México, reconocido por su participación en exitosas series de comedia como Una familia de 10 y Me caigo de risa, anunció vía redes sociales que oficialmente es papá por segunda ocasión. Fue en marzo de este año que el actor anunció que su esposa, Annush Hannesian estaba embarazada.

Ricardo Margaleff anuncia embarazo de su esposa Annush Hannesian

La llegada de este nuevo bebé no fue un camino sencillo para Ricardo Margaleff y su esposa Annush Hannesian. Aunque la pareja ya tenía en mente agrandar la familia, desde hace varios años, se encontraron con un obstáculo que los obligó a posponer sus planes: la pandemia de COVID-19.

En declaraciones pasadas, Ricardo reveló que él y su esposa habían considerado tener otro hijo en 2020, seis años después del nacimiento de su primogénito, en enero de 2014. Sin embargo, las incertidumbres de la pandemia y los riesgos asociados al embarazo durante esa etapa los llevaron a tomar una decisión cautelosa.

“No queríamos arriesgarnos innecesariamente, menos con todo lo que se sabía sobre el impacto del virus en las mujeres embarazadas. Fue difícil, pero decidimos esperar hasta sentirnos más seguros”, compartió Margaleff en su momento. Esta decisión, aunque difícil, les permitió priorizar la salud y el bienestar familiar en medio de una situación global incierta.

Ahora, varios años después, y con un entorno mucho más estable, la familia celebra que finalmente ha llegado el momento esperado.

Lee: Conductor de “Hoy” será papá luego de asegurar ¡que no quería hijos!: “Me disculpo con mis parejas anteriores

Ricardo Margaleff y su esposa Annush Hanessian, serán papás nuevamente, pero ahora de una niña.

/ Instagram.

Ricardo Margaleff anuncia nacimiento de su hija con Annush Hannesian

Esta tarde vía redes sociales, el conductor Ricardo Margaleff compartió dos publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, diciéndole a sus fans y seguidores la noticia sobre la llegada de su hija.

Visiblemente emocionado en su foto, compartió el siguiente mensaje:

“No puedo parar de llorar!!!! Llegó el momento de conocerte y recibirte en este planeta, poniéndote en manos de DIOS, tu Mami, tu hermano y yo estamos felices y emocionados por tenerte en nuestros brazos y llenarte de besos!!!”.

De manera casi inmediata, el integrante de Me caigo de risa agregó una segunda publicación en su cuenta oficial, en el que junto a un vídeo, podía leerse lo siguiente:

BIEEEEEENVENIDA!!! Hija mía!!! Tu Mamá, hermano y yo te esperamos mucho tiempo!!!! Te amamos!!!! Ricardo Margaleff vía IG

Lee: Filtran género del bebé de Mariana González y Vicente Fernández Jr., ¿niño o niña?

Ricardo Margaleff Post IG / Redes sociales: ricardomargaleff

¿MARGANESSIAN?: Así bautizó Ricardo Margaleff a su familia con Annush Hannesian

Para anunciar la llegada de su segundo hijo, Ricardo Margaleff y Annush Hannessian compartieron un tierno concepto para referirse a su familia: MARGANESSIAN.

“A nosotros los MARGANESSIAN nos da mucha felicidad compartirles esta gran noticia, que nos hace sentir mucha ilusión y nos llena el alma gran emoción!!! GRACIAS DIOS POR SER TAN BUENO CON NOSOTROS! Bienvenid@ a nuestra familia, estamos seguros que te divertirás mucho”, pudo leerse en dicho anuncio hecho por Ricardo sobre el embarazo de su esposa.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, con miles de comentarios felicitando a la familia y celebrando junto a ellos este momento tan especial.

Sin duda, la noticia marca un capítulo muy especial para el actor y su familia, y augura una nueva etapa llena de nuevas experiencias, aprendizajes y, como él mismo lo dijo, mucha diversión para los MARGANESSIAN.