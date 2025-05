Daniela Luján y Ricardo Margaleff reaccionan a polémica de Violeta Isfel por cobrar saludos: “¡Qué cobrona!”

Violeta Isfel, reconocida por su papel en “Atrévete a soñar”, se ha visto envuelta en una controversia tras ser acusada de cobrar por saludos personalizados y negarse a tomarse fotos con fans sin previo pago. El periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó que, durante una visita al programa “De primera mano”, la actriz le pidió a una maquillista que consultara su cuenta de Instagram para conocer las tarifas de saludos, después de que esta le solicitara un saludo para su sobrina.

La situación escaló cuando se difundieron imágenes de los supuestos precios que Isfel cobraría por saludos y fotos, generando una ola de críticas en redes sociales. Aunque la actriz ha negado estas acusaciones, la controversia continúa.

Continúan las acusaciones contra la actriz.

¿Cómo reaccionaron Daniela Luján y Ricardo Margaleff ante esta situación?

Durante el evento de lanzamiento de la cuarta temporada de la serie “¿Tú Crees?”, protagonizada por Daniela Luján y Ricardo Margaleff, los actores fueron cuestionados sobre la polémica que rodea a Violeta Isfel de cobrar por un saludo.

Margaleff, visiblemente sorprendido, comentó: “¡Ay, qué cobrona! Mira, no sé, no estoy enterado, pero hay aplicaciones, está en todo su derecho, no voy a decir nada, ya mejor cierro mi bocota”, dijo intentando no caer en un error.

Al explicarle el contexto de la situación, ambos actores se miraron y Margaleff añadió: “No te sé decir, no sé, yo los regalo”. Luján, en tono jocoso, intervino: “Sabiendo que lo puedes cobrar, lo andas regalando”. Finalmente, ambos agradecieron y decidieron retirarse. Sin embargo, la mirada y hasta un codazo no pasaron desapercibidos. ¿Saben algo más?

¿Cuál ha sido la respuesta de Violeta Isfel ante las acusaciones?

Violeta Isfel ha negado las acusaciones de cobrar por saludos y fotos con fans. En una entrevista para ‘Alondra TV Espectáculos’, la actriz afirmó que no cobra por estos servicios y acusó a Gustavo Adolfo Infante de propagar chismes y mentiras .

Sin embargo, ha salido nueva información pues según los periodistas Juan José Origel y Martha Figueroa, Violeta Isfel ha optado por ocultarse bajo gorras, bufandas y cubrebocas para evitar ser reconocida y que sus fans le pidan fotos .

Esta medida ha sido criticada en redes sociales, donde algunos usuarios la han calificado de “ridícula”. La actriz, por su parte, ha compartido en sus redes sociales momentos en los que se muestra cercana a sus seguidores, intentando desmentir las acusaciones en su contra.

Violeta Isfel

¿De qué trata la serie ¿Tú crees? con Daniela Luján y Ricardo Margaleff?

La serie ¿Tú crees?, protagonizada por Daniela Luján y Ricardo Margaleff, es una comedia mexicana que funciona como spin-off de Una familia de diez. La historia sigue a Gaby y Plutarco, un joven matrimonio que decide independizarse de su familia y comenzar una nueva vida junto a su hijo Justito

Ambos personajes consiguen trabajo en un supermercado llamado Almacenes Patito, donde enfrentan situaciones cómicas y enredos junto a un grupo de compañeros muy peculiares. La serie mezcla humor familiar con temas cotidianos como el trabajo, la convivencia en pareja y los retos de la independencia.



La serie se estrenó en 2022 y ya cuenta con tres temporadas emitidas.

y ya cuenta con emitidas. La cuarta temporada fue anunciada recientemente y comenzará transmisiones en el segundo semestre de 2025 con 17 capítulos.



El elenco principal de la serie ¿Tú crees?, está conformado por varios actores reconocidos de la televisión mexicana.



Daniela Luján como Gaby del Valle

como Ricardo Margaleff como Plutarco López

como Tadeo Bonavides como Justito López (hijo de Gaby y Plutarco)

como (hijo de Gaby y Plutarco) Pierre Angelo como Roldán (gerente de Almacenes Patito)

como (gerente de Almacenes Patito) Ingrid Martz como Irina (dueña de Almacenes Patito)

como (dueña de Almacenes Patito) Luis Manuel Ávila como Fabián (encargado de la pollería)

como (encargado de la pollería) Melissa Hallivis como Lupita (empleada del supermercado)

como (empleada del supermercado) Lenny Zundel como Zacarías

como Natalia Madera como La Chiquis

como Lalo Palacios como Matías

como María Alicia Delgado como Dora

como Adriana Moles como Gertrudis (farmacéutica)

Participaciones especiales