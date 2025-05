¿Violeta Isfel cobra por entrevistas en TV? Revelan tarifas y desatan polémica

La actriz Violeta Isfel ha vuelto al centro de la polémica luego de que el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante la señalara públicamente por presuntamente cobrar por saludos en video y negarse a una foto con una integrante del staff del programa De primera mano. Según el presentador, Violeta fue invitada al programa para promocionar una obra teatral y ahí se negó a grabar un mensaje para la hija de una maquillista, indicando que ese tipo de contenido tiene costo.

“Resulta que alguien del staff le pidió una fotografía y ella dijo que no, porque cobraba por las fotos. Le dijeron: ‘¿Puedes mandar un saludo?’ y ella respondió: ‘No, entra a mi Instagram y ahí están los precios de cuánto cobro por mandar saludos’”, declaró Gustavo con tono de indignación en su canal de YouTube.

Además, la periodista Johana Vega-Biestro se sumó a las críticas, dejando claro su descontento por la supuesta actitud de la actriz. El tema rápidamente generó reacciones divididas en redes sociales.

Violeta Isfel / Redes sociales

Mira: Gustavo Adolfo Infante critica a Violeta Isfel por negarse a grabar saludo para maquillista

¿Qué respondió Violeta Isfel a las acusaciones de que cobra por fotos?

Lejos de quedarse callada, Violeta Isfel recurrió a TikTok para desmentir rotundamente las declaraciones de Infante. En un video, la actriz negó haber cobrado alguna vez por una fotografía con sus seguidores y acusó al periodista de fabricar chismes.

“Otro que se deja llevar por chismes y mentiras, no bueno, qué horror. Pues mira, eso que dice Gustavo Adolfo Infante no es real. Yo jamás en mi vida he cobrado por una fotografía, jamás”, afirmó. Además, señaló que siempre se queda al final de sus funciones teatrales para convivir con sus fans y tomarse fotos: “Tuvo ganas de hacer todo un mitote e inventar toda una mentira, porque, pues, él vive de eso”.

Pero no fue la única en salir a defender su nombre. Su hermana, Krisna, también publicó un video en el que respaldó las palabras de Violeta y aclaró que lo único que sí ofrecen con costo son los videos personalizados de saludo, los cuales ella misma ayuda a promocionar.

“Los video saludos los vendemos, pero muy accesibles. Es más, yo hago las publicaciones en mis videos y nunca me habían pelado hasta que un señor que vive del chisme se le ocurrió decirlo”, comentó Krisna, molesta por lo que considera una campaña de desprestigio.

Violeta Isfel / IG

No te pierdas: Violeta Isfel no ayudará a sus papás si llegan a ser detenidos tras acusarlos de ser delincuentes

¿Violeta Isfel cobra por entrevistas? Esto dicen otros periodistas

Por si la polémica no fuera suficiente, surgieron nuevas acusaciones que apuntan a que Violeta Isfel también solicita pagos por conceder entrevistas. En el canal de YouTube de Martha Figueroa, el colaborador Hugo Maldonado reveló que en una ocasión intentó entrevistarla para una sección del programa Sale el sol, pero la actriz le pidió 4 mil pesos.

El argumento de Violeta fue que se encontraba en Pachuca, Hidalgo, y que trasladarse representaba un “día de llamado”, por lo cual requería ser remunerada. Esto provocó que la propuesta fuera rechazada.

Hugo Maldonado “A mí me aplicó la misma hace como 3 años cuando yo trabajaba en Sala el sol. Le hablé porque yo hacía una sección: ‘Oye, ¿me puedes regalar una entrevista para mi bonita sección?’. Y ella estaba en Pachuca. Me dice: ‘Pero van a ser 4,000 pesos, porque tenía que tomar el camión, las casetas y el llamado.’ Le dije: ‘No, manita, me sale más barato no entrevistarte. Iba a tener yo que pagar.”

A estas declaraciones se sumó el testimonio de Mich Rubalcava, conductor de Michismecito, quien relató una experiencia similar. Contó que al buscar a Violeta para una entrevista, ella pidió recibir la mitad de las ganancias que se generaran por la charla, y luego exigió un pago adicional, alegando que el comunicador había hablado mal de ella en el pasado.

“Le dije que no, y la mandé a freír espárragos”, confesó Rubalcava sin tapujos, dejando claro su molestia con la actitud de la actriz.

Hasta el momento Violeta no ha respondido a las nuevas acusaciones en su contra.