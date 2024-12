Violeta Isfel no ayudará a sus papás si llegan a ser detenidos tras acusarlos de ser delincuentes

Violeta Isfel volvió a a hablar de un tema doloroso que la ha alejado de su familia durante años. En una reciente entrevista con la prensa, la actriz volvió a acusar a sus padres de ser delincuentes y estar involucrados en actos ilegales.

Para sorpresa de muchos, Violeta expresó firmemente que aunque ella no tiene el poder de meterlos a la cárcel, si alguna vez llegan a ser detenidos pese a que no lo desea aunque reitera que “deberían estar presos”, ella no los ayudará si caen en manos de la policía.

La drástica postura de la actriz responde a la necesidad de proteger su salud emocional y mantener su estabilidad personal y la de su familia.

¿Por qué Violeta Isfel no tiene una relación con sus padres?

Desde hace varios años, la actriz ha sido clara sobre su relación tensa y conflictiva con sus padres. En esta ocasión, Isfel explicó que, debido a la gravedad de los problemas familiares, se vio obligada a cortar los lazos con ellos para salvaguardar su bienestar emocional. Aunque evitó dar detalles precisos sobre las circunstancias que llevaron a esta decisión, la actriz destacó que las acciones de sus papás, podrían implicar consecuencias legales graves, por lo que no piensa “seguir solapando” lo que hacen.

“Ellos están viviendo situaciones que, si continúan, es un delito. Podrían meterlos a la cárcel por sus propias decisiones, pero no tengo nada que ver con todo eso. Por eso tomé distancia”, comentó Violeta a las afueras de Televisa.

Aunque Violeta Isfel no ha revelado públicamente los detalles exactos sobre las actividades de sus padres, su declaración sugiere que las acciones de ambos podrían haber estado relacionadas con actos criminales.

La actriz también explicó que, aunque intentó mejorar la relación familiar, incluyendo la compra de una casa para sus padres y proponiendo terapia familiar, estos esfuerzos fueron en vano.

“Mi decisión no fue fácil, pero fue necesaria para cuidar mi estabilidad emocional y la de mi hijo”, agregó.

Violeta Isfel divide opiniones al distanciarse de sus padres y evidenciarlos

La decisión de Violeta Isfel ha generado opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras que algunos aplauden su valentía para hablar abiertamente sobre un tema tan sensible, otros critican su postura, considerando que, independientemente de los conflictos, el lazo sanguíneo debería prevalecer. Sin embargo, la actriz sigue firme en su postura de que, ante todo, debe priorizar su paz mental aunque se trate de sus padres.

“Ella es cómplice por su silencio?? Qué están haciendo sus Padres?? ...tira la piedra y esconde la mano.. cómplice o argüendera??”



“Antes me caía bien, ella quiere ir contra sus padres, mal hecho, prefiere al hombre”



“Esta señora siempre pone en evidencia a sus padres y los deja por los suelos, nadie sabemos los problemas que tengan en su familia pero cómo hija no debes juzgar a tus padres”



“Híjole y sus papás la ayudaron a escapar de la casa de esposo, y le ayudaron a cuidar a su hijo, eso ella lo dijo pero bueno y mientras no diga el delito pues entonces no la podré entender”



“Y esta señora Isfel, se ve bien rara, pobres padres, pero bueno así la gente hoy”



“Señora Isfel. No hubiera expuesto su vida familiar en los medios de comunicación. Aunque la dinámica familiar sea muy terrible, hay cosas que no deben contarse a nadie. Ojalá su indiscreción no le afecte su carrera artística”



“Pero para qué dice que están cometiendo un delito y luego no quiere especificar qué, mejor no hubiera dicho nada desde un principio”



“La genética no te obliga a permanecer ahí… Si no comparten valores o ideales con un familiar es mejor alejarse, vale más la propia salud mental. Bien x ti Violeta”



“Qué feo que hable tan mal de sus padres si de ellos nació”



“Cómplice de todo, que los acompañe a la cárcel. No los denunciaba cuando la mantenían”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

