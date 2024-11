Crista Montes compara a Gala Montes con Violeta Isfel y asegura: “Es el mismo guion”

La controversia entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, sigue creciendo. Ambas han dado tremendas declaraciones públicas que han generado un escándalo mediático. Pese a que durante su participación en ‘La casa de los famosos México’ parecieron acercarse, la relación madre e hija se encuentra más distante que nunca.

El conflicto se ha intensificado con acusaciones mutuas, incluyendo señalamientos de explotación laboral y robos.

En medio de este pleito, Crista Montes sorprendió al comparar la situación de su hija con la de la actriz Violeta Isfel, conocida por haber tenido también una tensa relación con sus padres. Crista sugirió que ambas actrices parecen compartir una narrativa similar en sus reproches, lo que no ha pasado desapercibido para el público y los medios.

Gala Montes acusa a su madre de explotación y robo

Todo comenzó cuando Crista Montes declaró a TVNotas que su hija la había despedido de su puesto como mánager tras años de trabajar juntas. Según Crista, el distanciamiento surgió después de varios desacuerdos laborales. Sin embargo, Gala Montes decidió romper el silencio con un live en sus redes sociales, donde acusó a su madre de comportamiento narcisista y de explotarla desde que era niña.

Gala Montes afirmó que no recibió el dinero correspondiente por sus años de trabajo infantil y sugirió que su madre se había apropiado de sus ganancias. Además, reveló que mientras ella estaba encerrada en ‘La casa de los famosos México’, Crista Montes habría retirado dinero de una de sus cuentas bancarias sin su consentimiento.

Violeta Isfel y su ruptura con sus padres

El caso de Violeta Isfel es similar al de Gala Montes en muchos aspectos, según explicó Crista Montes. Isfel ha hablado abiertamente sobre los problemas que enfrentó con sus padres, quienes dependían económicamente de ella desde que era muy joven. En diversas entrevistas, Violeta ha relatado el peso que sentía al tener que mantener a sus padres y cómo esta dinámica afectó su salud mental.

En una aparición en el programa ‘De primera Mano’, Isfel compartió detalles de su experiencia.

“No puedo a lo mejor darte ya detalles más finos, pero lo que sí te puedo decir es que las circunstancias se pusieron tan graves que ellos deberían estar en la cárcel, los dos”, confesó la actriz, sin ahondar más en los motivos que la llevaron a cortar lazos con sus padres. Isfel explicó que fue a través de terapia que logró liberarse de esa situación.

“Papis, sorry, ya tienes casita, tienes tu puestito, los amo, pero ya me toca salir adelante a mí por mi hijo y por mí", declaró Isfel.

Crista Montes critica a Violeta Isfel y a su psicóloga

En respuesta a las declaraciones de su hija, Crista Montes lanzó un polémico comentario en un live, donde comparó a Gala Montes con Violeta Isfel. Según Crista, ambas actrices parecen repetir el mismo discurso y hasta sugirió que compartieron la misma psicóloga.

“Esa actriz que va salir en la obra en la que iba salir Gala, es lo mismo. Es el mismo guion, yo creo que las psicólogas fueron a la misma universidad o se intercambiaron en el examen, porque son las mismas palabritas, el mismo reproche que me dijo Gala”. Crista Montes

Crista Montes señaló que tanto su hija como Violeta Isfel han acusado a sus padres de ser tóxicos, algo que ella considera injusto y exagerado.

“Que sus papás eran bien tóxicos, que le costó trabajo quitarse a la mamá de encima. Ahora resulta que las mamás somos las tóxicas”, comentó en tono de sarcasmo.

El reclamo de Crista Montes por el dinero de Gala

Crista también respondió a las acusaciones de su hija sobre el manejo del dinero que Gala ganó durante su infancia. Según Crista, la realidad financiera de la familia no permitía guardar todas las ganancias en una cuenta bancaria como se sugiere en terapia.

“Te digo que esas psicólogas están bien piradas, creen que uno no gasta nada. Llevar a los hijos a Televisa todo el día, como si no les diera hambre, no se gastara gasolina y estacionamiento. Ahora resulta que teníamos que guardar todo su dinero como si fueran lingotes de oro”. Crista Montes

Crista Montes defendió sus acciones, argumentando que hizo sacrificios por apoyar la carrera de su hija y que, como madre, cumplió con sus obligaciones al darle todas las oportunidades para triunfar en el medio artístico.

“Creo que la psicóloga le ha de haber dicho ‘te tenían que guardar el dinero’, pero no me explico en qué cabeza cabe que la mamá iba a estar llevándola a todos lados. Además, no tenían dinero, vivían en un pueblo, y no teniendo dinero, ¿cómo iban a estar guardando sus ganancias? Si tenía la obligación de andar llevando a la niña”, concluyó Crista Montes en un live.

