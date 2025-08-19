¿Gala Montes con problemas de adicción? Lanza alarmante mensaje tras pelea con Alana: “Terminé enganchándome”

Gala Montes encendió las alarmas entre sus fanáticos. Tras ser derrotada por Alana Flores en el ‘Supernova strikers 2025’, publicó un mensaje preocupante sobre los problemas emocionales que tuvo en los últimos meses y la adicción que estaba comenzando a adquirir, ¿consumió sustancias?

Gala Montes

¿Cómo fue la derrota de Gala Montes en su pelea contra Alana Flores en el ‘Supernova strikers 2025’?

El pasado 17 de agosto, se llevó a cabo el ‘Supernova strikers 2025’ en el Palacio de los deportes de la CDMX. Hubo un total de cinco peleas, siendo la de Gala Montes vs. Alana Flores la principal del evento.

La confrontación era una de las más esperadas, ya que Gala Montes y Alana Flores se habían enfrascado en una guerra de declaraciones durante las últimas semanas. La influencer aseguraba que la actriz tenía ciertos “favoritismos”, mientras que esta última acusaba a su rival de ser amigo de Adrián Marcelo.

Si bien Alana era la preferida por el público, muchos tenían dudas sobre cómo podría terminar el duelo, principalmente por la diferencia de altura que había entre la streaming y su contrincante. Al final, por decisión unánime, los jueces le dieron la victoria a Alana.

Pese a la guerra de dimes y diretes que hubo entre ellas, al concluir la pelea, ambas se dieron la mano y felicitaron a la otra por su esfuerzo. Alana aseguró que pelear contra Gala fue “el mayor reto de su vida”. En tanto que la actriz expresó su admiración hacia su rival.

Gala Montes y Alana Flores en el Supernova orígenes

¿Gala Montes consume drogas? Lanza mensaje preocupante

Hace unas horas, Gala Montes usó sus redes sociales para reflexionar sobre los problemas emocionales que ha enfrentado en los últimos meses y que, aparentemente, la llevaron a consumir marihuana.

“En los últimos meses me han pasado muchas cosas personales muy dolorosas, lo cual me orilló a sentirme muy sola, con ansiedad, depresión, estaba desesperada y, por ende terminé enganchándome con…” Gala Montes

Si bien no hizo mención de esta sustancia, puso un emoji de hoja, algo que muchos interpretaron como una forma de decir que la consumía. La actriz dejó ver que entrenar para su pelea contra Alana la ayudó a enfocarse y evitar convertirse en una persona adicta.

También aconsejó a su público que, si tienen problemas con las sustancias, buscaran ayuda profesional y una actividad sana que les ayude a lidiar con el consumo.

“Gracias a este proceso logré enfocarme en mis objetivos y metas en la vida otra vez y así dejar a un lado las cosas que me estaban destruyendo tanto… y yo con eso ¡Ya gané! Si estás pasando por un proceso como yo, busca ayuda (las dro… no son la solución) el deporte es vida”, indicó.

Finalizó su mensaje con una tierna felicitación para Alana: “PD: Felicidades Alana, me duele la mandíbula, hija. Tienes un futuro brillante por delante, te deseo todo el éxito del mundo, con todo el corazón”.

¿Cómo reaccionó el público ante el aparente problema de consumo de Gala Montes?

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios diversos; algunos aplaudiendo el esfuerzo de Gala Montes por superar su aparente adicción, mientras que otros seguían burlándose de su derrota frente a Alana.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Eres una ganadora desde que naciste”

“Eres una luchadora”

“Eres mi orgullo”

“Estuvieron buenos los golpes de Alana Flores”

“Lo diste todo”

“Eres una luchadora”

“Alana ya te dio tu lección”

Hasta el momento, Gala Montes no ha dicho más sobre esta situación y solo se ha limitado a compartir un poco de su tiempo de relajación tras la pelea.

