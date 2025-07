Gala Montes: ¿Destapan video de la agresión de la actriz y Beba a Crista Montes, su madre?

Gala Montes y ‘la Beba’, quien reveló a TVNotas que se casará con su novia, Itzel Lechuga, continúan en la polémica. En esta ocasión, trascendió que existe un video que exprondría las agresiones a su mamá, Crista Montes.

Cabe recordar que Gala Montes y ‘la Beba’ fueron totalmente criticadas luego de que Crista Montes, su madre, dio a conocer que vivió un fuerte encontronazo físico con sus hijas. Esto cuando todavía fungía como la mánager de la actriz.

Ahora, ‘la Beba’ Montes reaccionó a las especulaciones de que habría pruebas del ‘maltrato’ de ellas hacia su madre. ¿Qué dijo?

Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

Te puede interesar: Gala, ‘Beba’ y Crista Montes en la marcha del Orgullo LGBTQ+ 2025: ¡juntas pero no revueltas!

¿Qué dijo Crista Montes sobre los golpes que le dieron Gala Montes y ‘la Beba’, sus hijas?

La tensión familiar entre las hermanas Montes vuelve a ser tema de conversación, luego de que Crista Montes revelara en entrevista para el canal de Adrián Marcelo que fue agredida físicamente por sus hijas.

“Yo estaba comiendo un plato de cereal, y Gala se enojó porque no había un ‘buffet’ como ella quería. Cuando me pidió comida, le dije que comiera cereal como yo; ante eso, ella se paró enfrente de mí de manera desafiante y aventó mi plato de cereal”, contó Crista.

Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

“Le di una cachetada, pero ella me la regresó. De hecho, fue por su hermana y entre las dos me golpearon. Beba me agarró mientras Gala me golpeaba”. Crista Montes

Lo anterior desató reacciones divididas entre usuarios de redes sociales, así como generó indignación entre diferentes personalidades del medio. Incluso, Rodrigo Fragoso, exmánager de Gala, causó conmoción tras decir que habría pruebas de dicha controversia.

No te pierdas: Mamá de Gala Montes considera que el mánager y novio de su hija Gala, Icho, destruirá su carrera

Rodrigo Fragoso se lanzó contra Gala Montes por atacar a Crista / IG: @fragosomanager

¿Qué dijo ‘la Beba’ Montes, hermana de Gala Montes, sobre las pruebas de la agresión a Crista Montes?

Luego de que Rodrigo Fragoso, exmánager de Gala, insultó a la actriz tras decir que nunca trabajó para ella; según los reporteros, también reveló que existirían pruebas de la agresión que vivió Crista Montes de sus hijas.

Aunque el comunicador no ha revelado más con respecto a este clip, la prensa sí se dio a la tarea de cuestionarle a ‘la Beba’ sobre su postura ante este escándalo.

Mediante un encuentro con los reporteros en un evento del Auditorio Nacional, ‘Beba’ reaccionó incrédula y poco informada sobre lo antes revelado, aparentemente, por Fragoso.

Mira: ¡Gala Montes y Beba, su hermana, están de pleito! ¿Por robo y negligencia a su hija? Esto revelaron

Crista Montes reveló que Gala y ‘la Beba’ la agredieron físicamente ¿Hay video? / IG: @galamontes / @labebamontes / @sargentomatute

“Ay, ora, ese chisme no me lo sabía. ¡Qué fuerte! ¡Ay, ya tengo chismito para aventarme al rato! Ese no me lo sabía. Mejor me lo echo al rato y luego les platico porque no sé de qué estoy hablando”, dijo Montes.

“Yo, ¿qué le voy a decir algo a alguien que no topo? No puedo hablar con alguien que no (conozco). ¡Ay, qué fuerte! Pues qué bueno que ande figurando, pues está bien”. ‘La Beba Montes’

Sin más, ‘Beba’ se negó a dar más detalles sobre dicho video. No obstante, algunos esperan que Crista Montes o Rodrigo Fragoso hablen acerca de este polémico video. ¿Expondrán a Gala Montes y a ‘la Beba’?

Así lo dijo ‘la Beba’ Montes: