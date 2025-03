Crista Montes revela, a Adrián Marcelo, agresión que recibió de Gala Montes y la Beba: “las dos me golpearon”

El pasado domingo 23 de marzo, se estrenó la entrevista que le hizo Adrián Marcelo a Crista Montes, mamá de Gala Montes, en el canal de YouTube del regiomontano. ¡Las redes explotaron!

El encuentro entre el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ y la mamá de Gala Montes causó innumerables reacciones en redes sociales. Algunos criticaron a la señora por aceptar esta entrevista, pese a las controversias entre Adrián y Gala los últimos meses, “solo por “dinero.

Sin embargo, otros aplaudieron que Crista tuviera la oportunidad de contar su versión de la historia con respecto al distanciamiento con Gala Montes.

Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

Te puede interesar: ¿Adrián Marcelo le pagó 350 mil pesos a la mamá de Gala Montes? Crista pide a su hija que no lo tome personal

Crista Montes revela cómo inició el distanciamiento con Gala Montes

Mediante la plática que sostuvieron Crista Montes y Adrián Marcelo en el programa de YouTube ‘UPC Adrián Marcelo’, la señora dio detalles de la supuesta violencia intrafamiliar que vivió por parte de sus dos hijas, Gala y ‘la Beba’ Montes.

Crista recordó la entrevista que dio a TVNotas, en la que confirmó que estaba distanciada de Gala Montes. Aseguró que todo lo que contó fue verdad. Sin embargo, la actriz se molestó y destapó la agresión física que protagonizaron, pero no lo contó como realmente fue.

“Todo empezó a raíz de que yo di una nota en TVNotas. Yo la di porque abrí una cafetería en Zumpango… Al inaugurar la cafetería no las vieron… Lógico, la reportera de TVNotas me habla y me dice: ‘Hace mucho que no vemos a tus hijas’… Pues sí, estoy distanciada de Gala… El día que sale la entrevista, se enoja Gala y sale y dice todo lo que dice en su en vivo”, dijo.

Gala Montes y Adrián Marcelo / Captura de pantalla

No te pierdas: Crista Montes arremete contra Poncho por criticar su entrevista con Adrián Marcelo: “Chamaquito caguengue”

¿Qué dijo Crista Montes sobre la agresión de Gala Montes, su hija?

Ahora, Crista Montes dio a conocer su versión de los hechos. Aseguró que sus dos hijas la agredieron físicamente luego de que iniciaron una discusión porque no había un desayuno disponible para Gala.

“Yo estaba comiendo un plato de cereal, y Gala se enojó porque no había un ‘buffet’ como ella quería. Cuando me pidió comida, le dije que comiera cereal como yo; ante eso, ella se paró enfrente de mí de manera desafiante y aventó mi plato de cereal”, contó Crista.

“Le di una cachetada, pero ella me la regresó. De hecho, fue por su hermana y entre las dos me golpearon. Beba me agarró mientras Gala me golpeaba”. Crista Montes

Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

Mira: Crista Montes lanza fuerte advertencia a Joanna Vega-Biestro: “Te garantizo, me lo vas a tener que comprobar”

Montes describió este momento como uno de los más dolorosos de su vida. Esto por el impacto emocional que le causó.

“Yo no me puedo imaginar golpeando a mi mamá, y mucho menos que mi hermana me ayude a pegarle”, dijo entre lágrimas.

Finalmente, reiteró que todo lo que ha dicho es verdad. Incluso, buscó un acercamiento con Gala Montes en la final de ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, la actriz y su hermana se molestaron por esta acción debido a que habían pedido a la producción que no asistiera.

Gala Montes y Adrián Marcelo / Captura de pantalla

Desde entonces, Crista Montes asegura que no ha tenido contacto alguno con Gala.

Al momento, Gala Montes no se ha pronunciado las fuertes declaraciones de Crista Montes con Adrián Marcelo. Sin embargo, en redes sociales los comentarios divididos sobre esta plática siguen sin cesar. ¿Habrá polémica?

Así lo contó Crista Montes: