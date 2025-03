Crista Montes arremete contra Poncho por criticar su entrevista con Adrián Marcelo: “Chamaquito caguengue”

La polémica no termina para Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, quien respondió con un mensaje contundente a Poncho de Nigris tras las críticas por su reciente entrevista con Adrián Marcelo.

Las redes sociales estallaron después de que De Nigris cuestionara su decisión, lo que provocó una respuesta sin filtros por parte de la señora Montes.

¿Por qué criticó Poncho de Nigris a Crista Montes?

El pasado 19 de marzo de 2025, las redes sociales estallaron con la noticia de que Crista Montes había aceptado una entrevista con Adrián Marcelo. En medio de la controversia, algunos seguidores sugirieron que Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, también podría ser entrevistada, lo que provocó una fuerte reacción de Poncho, quien le advirtió que si eso sucedía: “Se te aparece el diablo” y lo que comenzó como una advertencia a Adrián Marcelo se convirtió rápidamente en una ola de críticas hacia Crista Montes.

“Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o una madre a un hijo (…) La señora se prestó a eso por m**da y por dinero. Eso no se le hace a un hijo”, afirmó De Nigris.

Además, insinuó que la entrevista representaba una traición hacia su propia hija. “Sí se vale alejarte de tus padres si son tóxicos y dañan a tu familia (...) Por último, que tus padres se unan a tus enemigos, es como si les preguntaran si te tendrías que morir escogerías entre tú y tu hijo y preferirías que se muera tu hijo”, agregó el regiomontano.

¿Cómo respondió Crista Montes a Poncho de Nigris?

Lejos de quedarse callada, Crista Montes decidió responderle directamente a Poncho de Nigris a través de una historia en su cuenta de Instagram. En su mensaje, la madre de Gala Montes exigió respeto y no dudó en lanzar un comentario polémico.

“A mí no faltes al respeto. Puedes opinar lo que quieras. Yo no me meto contigo, pero mugrosos tus hijos”, expresó Crista Montes, mostrando su molestia ante las declaraciones de De Nigris.

Además, le advirtió que no le tiene miedo y exigió que le hablara con respeto: “Yo no te tengo miedo, chamaquito caguengue. Refiérete así a tu familia. A mí háblame de usted, que yo a ti no te conozco”, sentenció Montes en su respuesta.

¿Por qué es polémica la entrevista de Crista Montes con Adrián Marcelo?

La controversia surgió cuando se dio a conocer que Crista Montes aceptó realizar una entrevista con Adrián Marcelo, a pesar del historial de conflictos entre el conductor y su hija, Gala Montes. Según algunas versiones que nos contaron a TVNotas, la madre de la actriz accedió a la charla por una importante suma de dinero y Gala la demandaría, lo que provocó la indignación de algunos internautas y figuras públicas como Poncho de Nigris.

Las redes sociales se dividieron entre quienes defendieron el derecho de Crista Montes a dar su versión y quienes la señalaron por, supuestamente, priorizar intereses económicos sobre la relación con su hija como lo hizo Joanna Vega- Biestro.

Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha respondido al contundente mensaje de Crista Montes, pero el conflicto continúa siendo un tema candente en las plataformas digitales. Por su parte, Adrián Marcelo no ha emitido declaraciones adicionales sobre la entrevista ni sobre las críticas recibidas.