Bárbara Islas sí fue novia de Gala Montes: Actor afirma haber visto “varias situaciones” entre ellas

La polémica por la supuesta relación que hubo entre Gala Montes y Bárbara Islas vuelve a surgir. Esto, debido a que, en días recientes, la presentadora negó nuevamente un noviazgo con la actriz, asegurando que no “apoyó la mentira” debido a que no se ve capaz de “colgarse de un movimiento”.

En entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Islas se dijo sumamente triste por todo lo que se suscitó a raíz de este escándalo, afirmando sufrió las “consecuencia” por no haber respaldado a Gala.

“¿Te imaginas? La gente que le tiene que contar a su familia, contarle a su círculo social y que, de repente, tú digas ‘uy sí, voy a facturar. Me va a ir mejor, me voy a ser super famosa’, pues me imagino que sí. Suena muy atractivo, pero nunca me he manejado así”, dijo.

Lo mentirosa y falsa que es Gala Montes, invertar una relación con su amiga q no estaba de acuerdo y aun así lo hizo, es INCREÍBLE

Solo busca su beneficio y no le importa dañar a los demás

Solo busca su beneficio y no le importa dañar a los demás pic.twitter.com/dCDXnd1Czv — Nat 🐩 (@Tefha018) March 17, 2025

Gala Montes desmiente a Bárbara Islas y hasta exhibe presunta prueba de su romance

Ante estas declaraciones, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ subió un post llamando “mustia” a Bárbara Islas por no decir la “verdad” y admitir lo que hubo entre ellas.

“Mija, si no te hubiera pasado eso, nadie sabría quién es Bárbara Islas. Y 2da, acepta que te gustan las morras también (nadie te sacó del closet, se te preguntó). Lo que haces para ‘librarte’ del hate, que sabes perfectamente porque te cayó, MUSTIA”, indicó,

Por si esto fuera poco, también compartió una fotografía de Islas como “prueba” de su presunto romance: “No te voy a dar más protagonismo, pero ¿quieres que te recuerde lo que pasó esa noche? (ese es mi sillón)”, resaltó.

Si bien ambas publicaciones ya fueron eliminadas, crearon mucha controversia en redes sociales, principalmente la última, pues muchos la consideraron como una especie de amenaza a la joven, razón por la que algunos han sugerido que Gala podría ir a prisión.

¿Bárbara Islas mintió? Actor asegura que ella sí tuvo romance con Gala Montes

En medio de todo este escándalo, Orlando Santana, actor que trabajó con Gala y Bárbara en el melodrama ‘Vivir de amor’, aseguró haber sido testigo del romance que habrían tenido las celebridades.

Según su versión, Gala fue quien le confesó su noviazgo con Bárbara, algo que, aparentemente, era una especie de secreto a voces, pues vio “muchas situaciones” entre ellas durante las grabaciones de la novela.

Orlando Santana “Le digo a Gala ‘¿eres bisexual?’ Gala cierra la puerta y me dice ‘sí’. Le dije ‘claro, es que yo noto que tienes algo con Bárbara. Me dice ‘sí, nadie lo sabe’. No voy a entrar en detalles, pero sí pasaron varias situaciones con ellas dos. Yo lo vi. Yo estuve presente y ella (Bárbara Islas) dice que no”

El joven se dijo muy molesto con Bárbara por negar los hechos y provocar “hate” en contra de la también cantante: “¿Quieres que digamos lo que pasó en verdad? ¿Ustedes creen que una mujer de 32 años pueda ser manipulada por una de 23? (Bárbara Islas) es una falsa, desleal y arribista”, puntualizó.

Orlando Santana ex compañero de gala y bárbara en la novela donde trabajaron juntos, desmiente la versión de barbara y afirma ser testigo del romance que tuvieron juntas.

Vallan a ver el video completo en su tik tok 😮‍💨@GalaMontes2 pic.twitter.com/Ydxi0uMu9D — Cinthia (@2000cinthia) March 17, 2025

Orlando Santana asegura que Bárbara Islas “autorizó” a Gala Montes para hablar de su noviazgo

También narró que había estado presente cuando la propia Bárbara le dijo a Gala que podía hablar de su romance en la presentación de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

“Antes de que entrara a ‘La casa de los famosos’, tuvimos una plática, donde Gala le dijo (a Bárbara Islas) que si lo hacían público porque Gala quería una relación formal. Ella dijo que no estaba segura y nosotros le dijimos que era su decisión. Al día siguiente, Gala va a la presentación y Gala le dice, antes de que empiecen al aire, ‘¿quieres hacerlo o no?, y ella responde que sí”, manifestó.

El actor finalizó su video diciendo que le parecía muy incongruente que Islas continuara negando las cosas.

Por supuesto, su testimonio dio mucho de qué hablar. Si bien algunos usuarios afirmaron que “Gala siempre tuvo la razón”, otros acusaron al joven de “querer colgarse del escándalo” para ganar fama.

