Gala Montes podría ser arrestada por exhibir a Bárbara Islas en redes sociales, aseguran

La polémica entre Gala Montes y Bárbara Islas por su presunto romance vuelve a dar de qué hablar. Esto, luego de que la presentadora negara nuevamente a la actriz e insistiera en que solo hubo una amistad entre ellas.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Islas no solo aseguró que jamás tuvo un noviazgo con Gala y que todas sus interacciones románticas fueron, al menos para ella, un juego, también respondió a todos aquellos que la criticaron por no seguir la “mentira”.

La joven expresó que, si bien le tiene estima a Gala, no la “respaldó” debido a que no deseaba “colgarse” del movimiento LGBT+.

“Me parecía fuertísimo. Mucha gente me dijo ‘¿por qué no la apoyaste? ¿Por qué no lo seguiste?’ (Yo respondía) ‘Porque no puedo hacer eso’. Eso va en contra de mi persona. Es una chava mega guapa, pero no pasó. No me quise colgar de un movimiento y pagué las consecuencias”, indicó.

¿Qué dijo Gala Montes ante las nuevas declaraciones de Bárbara Islas?

En respuesta a esto, Gala Montes utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para desmentir a su ahora examiga, a la que tachó de “mustia”. La actriz sostuvo que fue ella quien le “dio permiso” para hablar sobre su romance.

Incluso, la acusó de no admitir “su gusto por las morras” para librarse de las críticas en redes sociales.

Gala Montes “Acepta que te gustan las morras también (nadie te sacó del clóset, se te preguntó) Lo que haces para ‘librarte’ del hate, que sabes perfectamente porque te cayó, MUSTIA”

Aunque poco después el post fue eliminado, varios internautas lograron verlo, lo que generó mucha polémica. Si bien algunos la apoyaron, otros le pidieron que “dejara en paz a Bárbara” y hasta la retaron a “subir pruebas”.

¿Gala Montes y Bárbara Islas fueron novias? La actriz mostraría contundente prueba

Aparentemente, por la presión de los usuarios, Gala compartió una foto de Bárbara Islas acostada en un sillón. La intérprete de ‘Tacara’ aseguró que dicha imagen fue tomada en su casa.

“No te voy a dar más protagonismo, pero ¿quieres que te recuerde lo que pasó esa noche? (ese es mi sillón)”, dijo.

Si bien no dio mayor explicación, para muchos, la publicación confirmaría que sí hubo un romance con Bárbara Islas, quien lo estaría negando para evitar la controversia.

¿Gala Montes podría ser arrestada por ‘exhibir’ a Bárbara Islas?

Algunos usuarios, principalmente detractores de Montes, sostienen que la fotografía, así como el mensaje que puso, habrían sido una especie de “amenaza” contra Bárbara Islas para que “admita” su romance, o, en caso contrario, distribuiría algún tipo de material comprometedor.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ estaría incurriendo en un “delito contra la paz”. Según las leyes, se considera un delito que una persona amenace a otra con “difundir material de índole sexual” sin su consentimiento y/u obtenido mediante engaños, según la llamada ley Olimpia.

La sanción por ello incluye una multa, así como una pena de 3 meses a un año de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos. Hasta el momento, se desconoce si Bárbara planea tomar acciones legales contra Gala.

