Hermana de Gala Montes afirma que Bárbara Islas quería que se hablara de su relación con la actriz

Poco antes de su entrada a ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes causó revuelo al revelar que tenía una relación romántica con Bárbara Islas, quien fuera su compañera en la telenovela ‘Vivir de amor’.

No obstante, Gala se molestó al saber que Islas la había “negado” y aseguró que ya no quería saber nada de ella, pues sostuvo que su colega había estado “de acuerdo” con hacer público su romance y negó que ella la hubiera sacado del clóset.

Por otra parte, Bárbara reiteró en un encuentro con la prensa que jamás tuvo más que una amistad con la también cantante.

Aunado a esto, una fuente cercana a las actrices contó en exclusiva para TVNotas que Islas estaba sumamente molesta con Gala y hasta tuvieron una fuerte discusión: “Supe que Gala le estuvo marcando a Bárbara y ésta la bloqueó. No le interesa saber más de ella. Gala quedó muy mal en redes sociales con lo que hizo”, relató.

Hermana de Gala Montes asegura que Bárbara Islas quería que se hablara del tema

En medio de todo este escándalo, Beba Montes, hermana de Gala, habló de este asunto en el programa ‘Sale el sol’ y sostuvo haber estado presente cuando Bárbara le dio la “autorización” a Gala para hacer público su romance.

“Sí, yo estuve presente ese día (cuando lo acordaron). Me parece una bajeza por parte de una amiga. Me parece una traición. Esto que hizo, fue como Gala lo contó. Se habló. Incluso se le dio tiempo para que lo pensara” Beba Montes

De acuerdo con Beba, minutos antes de anunciar su romance, su hermana le volvió preguntar a Bárbara si estaba de acuerdo, a lo que ella simplemente le habría respondido: “Haz lo que quieras”.

“Me parece bajo que (Bárbara) no haya salido a hablar cuando ella (Gala) seguía afuera. Se tuvo que esperar hasta que estuviera dentro (de ‘La casa de los famosos’) para poderle dar réplica. No sé lo que esperaba, solo perdió a una gran persona. No me gustaba (de cuñada)”, indicó.

Beba Montes defiende a su hermana ante los comentarios de Sian

Durante la conversación, Beba se mostró muy molesta ante los comentarios de Sian sobre la “falta de educación” que tiene Gala. Recordemos que el cubano le dijo a Adrián Marcelo que la también cantante no había “estudiado” para ser actriz.

“Pobrecitos, ilusos, ¿de verdad creen que con eso van a bajonear a mi hermana? Quisiera la carrera que tiene ella. Mi hermana sí estudió. Digo, no terminó, pero es una persona preparada. Tomó cursos. Habla seis idiomas con certificación. Mi hermana se ha preparado a base de trabajo”, sostuvo.

Para finalizar, externó su deseo de que la próxima eliminada sea Mariana Echeverría o Gomita, pues no le agradan.

