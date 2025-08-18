Así reaccionó Adrián Marcelo al resultado de la pelea entre Alana Flores y Gala Montes en Supernova strikers

La pelea estelar de Supernova strikers 2025 entre Alana Flores y Gala Montes no solo ofreció un espectáculo en el ring, sino que avivó una de las rivalidades más intensas del mundo del entretenimiento en México. Tras la decisión de los jueces, los reflectores apuntaron rápidamente a Adrián Marcelo, conocido por su historial de enfrentamientos verbales con Montes, quien pronto reaccionó al resultado del combate.

¿Quién ganó la pelea entre Alana Flores y Gala Montes en Supernova strikers 2025?

De acuerdo con el cronograma del evento Supernova strikers, el combate entre Gala Montes y Alana Flores dio inicio puntualmente a las 22:30 horas.

Gala se presentó con su canción insignia, ‘Tácara’, la cual sonaba de fondo en su versión remix. Más allá de aplausos y gritos en apoyo, el Palacio de los Deportes se inundó en abucheos.

Por su parte, Alana sorprendió con una entrada inspirada en un barco pirata. Ambas participantes entregaron una actuación intensa, cargada de energía y espectáculo, según el público.

A lo largo del enfrentamiento, se mantuvo una estela de rivalidad evidente. Se notaba un ímpetu en ambas por soltar golpes, lo que mantuvo a los asistentes atentos hasta el final.

Finalmente, tras una reñida competencia, los jueces tomaron una decisión unánime y declararon como ganadora a Alana Flores, quien se llevó el triunfo con una actuación que dejó huella en el evento, de acuerdo con sus seguidores.

¿Qué dijo Adrián Marcelo de la pelea entre de Alana Flores y Gala Montes?

Poco después del combate, Adrián Marcelo se pronunció en Instagram, reposteando una historia junto a Alana Flores festejando su victoria. Aunque el gesto parecía una muestra de apoyo a la influencer, los verdaderos dardos llegaron en X, donde el youtuber retuiteó un video de Gala Montes haciendo una señal obscena al público que coreaba su nombre.

Días antes, el influencer había compartido un post en X, en el que pedía a Alana Flores imponerse ante su rival:

“Haz lo que sabes y ponle una ching*, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás.” Adrián Marcelo, vía X

La actriz no respondió directamente, pero durante la conferencia de prensa previa al combate ya había lanzado una indirecta que resonó con fuerza: “No sería amiga de alguien que es amiga de un agresor de mujeres.”

Adrián Marcelo historias IG / IG: adrianmarcelo10 y Canva

¿Por qué Adrián Marcelo y Gala Montes no llevan una buena relación?

El conflicto entre Adrián Marcelo y Gala Montes tiene raíces profundas. Se originó en La casa de los famosos México 2024, donde Montes acusó al influencer de misoginia, agresiones verbales y amenazas. La presión mediática derivada de esas acusaciones habría sido una de las razones por las que Marcelo fue eliminado del programa.

A partir de ahí, la tensión no hizo más que crecer. Mientras Gala cuestionaba abiertamente a los seguidores del influencer, él respondió con comentarios sobre su apariencia y su carrera actoral. La situación escaló aún más cuando Marcelo entrevistó a Crista Montes, madre de Gala, lo que fracturó la relación entre madre e hija. Desde entonces, no ha habido tregua pública.

Lo que parecía una disputa de reality se transformó en un enfrentamiento personal que ahora se proyectó en eventos de alto perfil como Supernova strikers.

