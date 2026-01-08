Julio César Jr. aparece con Aldo de Nigris tras salir de la cárcel, ¿qué hacen juntos? | FOTO

Julio César Jr. reapareció públicamente junto a Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025, luego de que el boxeador salió de prisión tras ser deportado desde Estados Unidos (EU) y capturado en México por una orden de aprehensión derivada de presuntas actividades ilícitas llevadas a cabo por el deportista.

Julio César Jr. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con Julio César Jr.?

Todo comenzó en julio pasado, cuando Julio César Jr. fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades alegaron que el estatus del boxeador en el país era irregular debido a declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia.

Días después se dio a conocer que en México existía una orden de aprehensión en su contra por presuntos nexos con el crimen, emitida en 2023. Tras su deportación en agosto, Julio César Jr. fue arrestado casi de inmediato a su llegada y recluido en un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Posteriormente, un juez lo vinculó a proceso, pero le permitió continuar su caso en libertad, siempre que permaneciera dentro del país.

Desde que se dio a conocer el caso, sus familiares, especialmente su padre Julio César Chávez, han defendido su inocencia y han expresado confianza en que podrán demostrarla. Mientras tanto, el boxeador ha continuado con los trámites legales correspondientes para atender su situación judicial.

Omar Chávez, Ado de Nigris y Julio César Jr. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Julio César Jr. aparece junto a Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris se reunió con Omar Chávez y Julio César Jr. para llevar a cabo una sesión de entrenamiento en San Luis Potosí. Durante la jornada, los tres realizaron sparring, que consiste en un combate de práctica controlado entre boxeadores para mejorar técnica, resistencia y estrategia sin que haya riesgo de lesión grave.

Omar Chávez compartió una fotografía de la sesión en sus redes sociales, donde se les puede ver sudados tras el entrenamiento y también un video donde aparecía “haciendo sombra después de trabajar cinco rounds con el king kong de sparring”.

“Hoy entrenando en San Luis Potosí, con el más viral Aldo de Nigris y mi hermano Julio César Jr., echándole ganas para nuestros compromisos”, escribió Omar Chávez en la publicación.

La reunión entre los deportistas llamó la atención de los internautas, pues aunque el encuentro sirvió para prepararse, las reacciones con comentarios positivos y las criticas no faltaron, entre ellas la de Poncho de Nigris, quién puso dos emojis, uno de corazón y un fueguito, otras reacciones fueron:



No le des droga, es niño bien

Qué bello el Aldito. Cuídenoslo mucho, por favor

Qué viral, puro puño veloz

Gracias por entrenar a Aldito

¿No que estaba en el bote el JC?

Próxima pelea de Omar Chávez y Julio César Jr. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo regresa Julio César Jr. al ring del box?

Julio César Jr. regresará al ring el próximo 24 de enero para enfrentarse al boxeador argentino Ángel Julián. La pelea forma parte de un cartel que también incluye a su hermano Omar Chávez, quien se medirá con el colombiano José Miguel Torres.

El evento se llevará a cabo en la Arena Potosí de San Luis Potosí, donde se espera que los asistentes puedan seguir de cerca ambos combates. Los boletos para la función tienen un costo que va desde los 515 pesos hasta los 5 mil 130, según la ubicación dentro del recinto.

La presentación marca la vuelta de Julio César Jr. a las peleas profesionales tras su tiempo fuera del ring, mientras que Omar Chávez buscará mantener su actividad en el boxeo con este enfrentamiento.

