Supernova Génesis aclara por qué Alana y Samadhi Zendejas ya no van a pelear, ¿favoritismo o negocio fallido?

Uno de los temas que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas ha sido la renuncia de Samadhi Zendejas al ‘Supernova Génesis 2026’. La actriz iba a enfrentarse a Alana Flores, una influencer que ya tiene experiencia en este tipo de eventos.

Si bien Zendejas solo se limitó a explicar que no se había llegado a un acuerdo, Alana sostuvo que fue por la negativa de su exrival a bajar de peso, a pesar de que ella se mostró dispuesta a subir para alcanzar un punto medio entre las dos.

Por su parte, la histrión ha desmentido esta versión, lo que ha dejado muy confundido al público. A raíz de todo esto, la organización del evento decidió pronunciarse y explicar qué pasó realmente.

Samadhi Zendejas / Redes sociales

¿Qué dijo Samadhi Zendejas sobre su renuncia al ‘Supernova Génesis 2026’?

A través de un video para redes sociales, Alana Flores explicó que solo había peleado con rivales que pesan 52 kilos. No obstante, Samadhi Zendejas pidió que se estableciera el peso en 56 kilos. La influencer detalló que decidió subir a 54, lo que le parecía un “punto medio”.

Según su versión, la actriz no aceptó esto y decidió retirarse de la competencia, algo que considera muy “poco profesional”. Incluso aseguró que intentó contactar a la celebridad para llegar a un acuerdo y hasta se dijo dispuesta a pelear con el peso que quisiera. Sin embargo, Zendejas nunca respondió y optó simplemente por anunciar su salida.

Ante esto, Samadhi simplemente compartió un video agradeciendo el apoyo de todo el público y detallando que seguirá practicando boxeo, pues es algo que le gustó. Aunque no mencionó a Alana, algo que llamó la atención fue que dijera que realmente querían que bajara 10 kilos y no dos, como lo dio a entender la influencer.

“En este reto que teníamos de bajar 10 kilos” Samadhi Zendejas

Flores negó esto y siguió firme en decir que Zendejas fue quien “se echó para atrás”. También dejó claro que está dispuesta a pelear en el peso que desee.

Alana Flores / Redes sociales

¿Qué dijo ‘Supernova Génesis 2026’ sobre la pelea de Samadhi Zendejas y Alana Flores?

Hace algunas horas, la organización de ‘Supernova Génesis 2026’ lanzó un comunicado confirmando que la pelea entre Samadhi Zendejas y Alana Flores ya no se llevará a cabo. Sobre los motivos, se destacó que sí fue por un tema del peso. Las famosas no llegaron a un acuerdo.

Sin embargo, se resaltó que la actriz fue la que se negó a bajar de peso, pese a que ya existía un acuerdo de por medio. Supuestamente, Alana siempre accedió a los cambios que Samadhi pedía con respecto a este asunto. No obstante, al final ya no pudieron “llegar a un punto medio”.

“Con un peso informado de 50.7 kg para Alana y 57.8 kg para Samadhi, la negociación siempre buscó un punto medio viable. Ante la propuesta inicial de 53 kg por parte de Alana y la contrapropuesta de 56 kg por parte de Zendejas, Alana accedió sucesivamente a los 54 kg y, finalmente, al límite de 55 kg” Supernova Génesis 2026

También se dijo que la celebridad no solo se negó a llegar a un acuerdo, sino que también, en algún punto, ella y su equipo de trabajo se negaron a responder los intentos de contacto.

“No solo encontramos una negativa a negociar, sino que nos enfrentamos a un silencio absoluto y a la interrupción total de la comunicación por parte del equipo de Samadhi enterándonos de su baja definitiva por vías no oficiales”, indicaron.

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado ante esto. En tanto que el comunicado solo creó más controversia. Algunos sostienen que Samadhi tuvo miedo de Alana y usó “excusas” para retirarse, mientras que otros creen que la organización solo busca “favorecer” a la influencer.

¿Alana Flores seguirá en el ‘Supernova Génesis 2026’?

Los organizadores del ‘Supernova Génesis 2026’ aclararon que ya se está buscando un “rival digno” para Alana Flores, dejando claro que la renuncia de Samadhi Zendejas no significa la salida de la influencer.

“Por ello, anunciamos que ya estamos trabajando activamente para encontrar un rival digno; alguien que sí esté a la altura del desafío, que comparta los valores deportivos de Alana y que tenga la valentía de cumplir hasta el final”, se resaltó.

Hasta el momento, se desconoce quién sustituirá a la actriz. En su momento, se dijo que podría ser Bárbara de Regil. No obstante, la celebridad está enfocada en sus proyectos laborales y se ha solidarizado con Zendejas.

El ‘Supernova Génesis 2026’ se llevará a cabo el próximo 26 de abril, en la Arena CDMX. Se transmitirá completamente en vivo a través de Netflix.

