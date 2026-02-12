Alana Flores rompe el silencio tras salida de Samadhi Zendejas de Supernova Génesis ¿desenmascaró a la actriz?

La pelea prometía rating, clics y conversación digital. Desde que se anunció el enfrentamiento entre Alana Flores y Samadhi Zendejas, el duelo se convirtió en uno de los más comentados dentro del circuito de boxeo de exhibición. Sin embargo, lo que parecía una de las batallas mediáticas del año terminó cayéndose antes de llegar al ring.

Tras días de especulaciones, silencios incómodos y teorías en redes sociales, fue Alana Flores quien decidió hablar. La creadora de contenido utilizó sus plataformas para explicar qué ocurrió detrás de la cancelación del combate pactado para Supernova Génesis 2026, evento que se celebrará en la Arena Ciudad de México.

Samadhi Zendejas anuncia que renunciará a Supernova Genesis 2026 / Facebook / Instagram

¿Por qué Samadhi Zendejas canceló su pelea en Supernova Génesis 2026?

La primera en mover el tablero fue Samadhi Zendejas. Durante la noche del 11 de febrero, la actriz publicó un comunicado en el que confirmó su salida del evento. Sin entrar en detalles específicos, dejó claro que su participación no se concretaría.

Samadhi Zendejas “Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión”.

El mensaje, aunque breve, detonó múltiples interpretaciones. La actriz explicó que “durante el proceso no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes”. La falta de acuerdos y circunstancias personales fueron las razones mencionadas oficialmente.

Pero en redes, la historia no terminó ahí.

¿Qué dijo Alana Flores tras la salida de Samadhi Zendejas?

Aunque muchos esperaban una reacción inmediata, Alana Flores guardó silencio por algunas horas. Finalmente, la streamer publicó un video donde relató su versión de los hechos y aclaró cómo vivió la cancelación del combate.

“Supernova me ofreció la pelea y de inmediato les dije que sí”, explicó.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el tema del peso. Alana Flores detalló que históricamente compite en 52 kilos, pero que se hicieron ajustes para concretar el enfrentamiento.

“Solamente que yo siempre había peleado en 52 kilos, me dijeron que ella pidió 56 y subí a 54, lo que me parece el punto medio”. Alana Flores

La influencer también reveló que el pasado 4 de febrero recibió información inesperada: “Me comunicaron que se iba a dar de baja de la pelea y que su equipo no respondía más; se me hizo raro porque siguió subiendo cosas a redes como si estuviera entrenando o preparándose para la pelea, sabiendo que no iba a estar”.

Incluso le mando un mensaje directo a su Instagram pero nunca tuvo respuesta por parte de Samadhi.

¿Hubo desacuerdos entre Alana Flores y Samadhi Zendejas?

Más allá de la cancelación, Alana Flores dejó entrever que existieron diferencias importantes durante la negociación del combate. Uno de los momentos más comentados fue cuando mencionó una petición específica.

Alana Flores “Me pidió mis 4 cinturones, lo que representan los 4 eventos más importantes de toda mi vida… No está dispuesta ni siquiera a bajar un solo kilo”.

Lejos de alimentar la confrontación, Alana Flores propuso públicamente alternativas: “Ni tú ni yo: 55 (kilos), mismos guantes. Y si de plano estás en nula disposición de bajar un kilo más, hagámoslo en 56 y pesarnos el día de la pelea”.

La influencer cerró su mensaje con una reflexión que también captó atención: “No soy boxeadora profesional y nunca lo seré, pero soy alguien que de verdad ama, respeta, pone mucho empeño y mucho esfuerzo a este deporte. Hay muchas otras cosas más que yo quisiera decir o desmentir, sin embargo, estoy aprendiendo a elegir el silencio para conservar mi paz”.

Hasta el momento, Samadhi Zendejas no ha vuelto a pronunciarse sobre su salida de Supernova Génesis 2026 y, por ahora, Alana Flores sigue sin rival confirmada para la función del 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Así fue como lo dijo Alana Flores: