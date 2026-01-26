¡William Levy reaparece con gesto a Samadhi Zendejas! ¿Otra vez hay rumores de romance en puerta?

William Levy reapareció vinculado a Samadhi Zendejas, lo que reavivó los rumores de un posible romance que desde hace tiempo circulan. La inesperada aparición no pasó desapercibida y bastó para que las especulaciones retomaran fuerza, despertando preguntas entre seguidores y lectores: ¿qué hay detrás de esta historia y por qué vuelven a relacionarlos? Aquí te contamos qué pasó y los detalles.

La inesperada aparición de William Levy con Samadhi Zendejas que dio de qué hablar. / Foto: Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de romance entre Samadhi Zendejas y William Levy?

Los rumores de un posible romance entre William Levy y Samadhi Zendejas comenzaron a tomar fuerza en 2023, cuando ambos compartieron créditos en la telenovela Vuelve a Mí. Desde las primeras transmisiones, la interacción entre sus personajes llamó la atención del público, que destacó la química que proyectaban en pantalla y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre seguidores del melodrama.

Conforme avanzó el proyecto, usuarios en redes sociales empezaron a comentar que la cercanía entre Levy y Zendejas no se limitaba únicamente a las escenas grabadas. Diversos internautas señalaban una convivencia frecuente y una complicidad que, a su percepción, resultaba poco común fuera de los sets de grabación, lo que alimentó aún más las versiones sobre una relación más allá de lo profesional.

Este escenario coincidió con el proceso de divorcio de William Levy y su entonces esposa Elizabeth Gutiérrez, con quién estuvo desde 2003 hasta mayo de 2024, además tienen dos hijos juntos.

¿Otra vez juntos? William Levy aparece con Samadhi Zendejas y causa revuelo. / Foto: Redes sociales

¿Samadhi Zendejas y William Levy volvieron a ser vistos juntos?

William Levy apareció en las publicaciones de Samadhi Zendejas, luego de que el actor interactuó en los contenidos recientes compartidos por la actriz. La presencia de Levy se dio a través de su actividad en las plataformas digitales de Zendejas, lo que no pasó desapercibido para los usuarios que siguen de cerca cada movimiento de ambos.

La primera reacción ocurrió en un video donde Samadhi Zendejas presenta su participación en Supernova Genesis, proyecto en el que se enfrentará a Alana Flores. En esta publicación, la actriz acompañó el video con la frase “No es contigo… es conmigo”, un texto que llamó la atención y que rápidamente generó reacciones, entre ellas la del actor.

Posteriormente William Levy volvió a aparecer en otra publicación de Zendejas, esta vez en una fotografía en la que la actriz se muestra entrenando en el gimnasio. Aunque no fueron vistos juntos ni compartieron espacio físicamente, la reiterada interacción del actor en estas publicaciones fue suficiente para que sus nombres vuelvan a relacionarse y reavivaran el interés del público.

William Levy y Samadhi Zendejas: por qué su reciente aparición causó revuelo. / Foto: Redes sociales

¿Qué dice Samadhi Zendejas sobre su relación con William Levy?

Ante las versiones que la vinculan sentimentalmente con William Levy, Samadhi Zendejas aclaró en 2025 que la relación entre ambos es únicamente de amistad. La actriz explicó que el vínculo surgió a partir del trabajo que compartieron y que siempre se mantuvo en un plano profesional, descartando que exista o haya existido un romance entre ellos.

“Estuvo ahí en momento incómodo, pero siempre le mando mensajes, lo quiero muchísimo, fue un gran compañero, logramos un gran proyecto”, dijo la actriz a medios, que reiteró el aprecio que existe entre ambos desde que coincidieron laboralmente.

Asimismo recordó que la última ocasión en la que se vieron fue durante la promoción de la serie que realizaron juntos: “Ahí la última vez que lo vi fue en la promoción de nuestra serie y fue un gran proyecto, le fue muy bien en México”. También explicó que mantienen contacto a la distancia: “Nos mensajeamos, él está en Miami, yo en México, le mando besos y siempre fue un gran compañero”, puntualizó Zendejas.

