Samadhi Zendejas: La transformación física de la actriz de Mariposa de barrio que impacta a sus fans: VIDEO

Samadhi Zendejas volvió a acaparar los reflectores, pero esta vez no por un nuevo proyecto artístico, sino por un sorprendente cambio físico que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

La actriz, conocida por su talento y versatilidad frente a las cámaras, compartió imágenes y videos que evidencian una transformación radical en su apariencia, desatando comentarios, elogios y todo tipo de reacciones en redes sociales.

Samahi Zendejas es una de las actrices más reconocidas del momento.

Samadhi Zendejas: de rutinas de ejercicio a comida saludable

Samadhi Zendejas decidió abrir una ventana a su vida cotidiana y mostrar cómo logró su sorprendente cambio físico. A través de sus redes sociales oficiales, la actriz comparte videos donde se le ve entrenando intensamente en el gimnasio, realizando diversas rutinas de ejercicio que forman parte de su disciplina diaria.

Desde sesiones de fuerza hasta cardio y actividades de flexibilidad, la actriz comparte el esfuerzo constante que hay detrás de su transformación, motivando a sus seguidores a adoptar hábitos más saludables.

Pero su dedicación no se limita al entrenamiento: Zendejas también comparte recetas de los platillos que forman parte de su dieta, mostrando preparaciones balanceadas y saludables que van desde desayunos energéticos hasta cenas ligeras.

De Atrévete a soñar a Mariposa de barrio: la actriz Samadhi Zendejas ha participado en diversas producciones.

¿Cómo fue el cambio físico de Samadhi Zendejas?

Samadhi Zendejas, reconocida por sus curvas y su presencia en pantalla, sorprendió a sus seguidores con un cambio notable en su figura.

En diversas publicaciones compartidas en redes sociales, usuarios señalaron que la actriz luce más delgada y con glúteos visiblemente reducidos, un cambio que no pasó desapercibido para sus fans.

Las reacciones no se hicieron esperar: algunos usuarios se preguntan si se realizó algún procedimiento estético, mientras otros destacan su disciplina y dedicación al ejercicio. Hasta el momento, la información sobre un retiro de implantes no ha sido confirmada.

Entre los comentarios, se pueden leer mensajes que reflejan tanto la sorpresa como la admiración de los seguidores: “¿Se quitó implantes? ¿O por qué ya no tiene el mismo cuerpo de antes? (sin ofender)”, escribió un fan.

Otro agregó: “La verdad, yo siempre que veía a Sama pensaba ‘¿Qué onda con esta chava? Hace un chin... de ejercicio y nunca adelgaza’ y ahora en estos días que me apareció quedé sorprendida, si adelgazó de forma natural solo por el ejercicio que hace, mis respetos hasta motiva”.

También hubo quienes reflexionaron sobre la presión que sienten las figuras públicas: “No soy hater, pero con cirugías y entrando cada tanto al quirófano cualquiera tiene ese cuerpo… Tanto que hablan de aceptación, de amarse a uno mismo tal cual es, pero al final ustedes deberían de aclarar que no tienen un cuerpo natural y que no todo es gracias al gimnasio”.

¿Quién es Samadhi Zendejas?

Samadhi Zendejas, nacida en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1994, es una de las actrices jóvenes más destacadas de la televisión mexicana.

Su carrera dio un giro internacional cuando interpretó a la versión adolescente de Jenni Rivera en la telenovela de Telemundo Mariposa de barrio, un papel que le permitió mostrar su versatilidad y llegar a una audiencia más amplia.

Posteriormente sorprendió con su actuación como Mamba en Enemigo íntimo, consolidándose como una actriz capaz de asumir personajes complejos y retadores.

Entre las producciones de su trayectoria artística se destacan:



Atrévete a soñar

Mujeres asesinas

Un camino hacia el destino

Mariposa de barrio

Enemigo íntimo

Falsa identidad

Rosario Tijeras

La mujer del diablo

Vuelve a mí.

