Horacio Pancheri critica al hermano de Samadhi Zendejas por acusaciones de sus exnovias: “Karma”

Horacio Pancheri vuelve a estar en controversia con los hermanos Zendejas. En esta ocasión, no fue por supuestamente decirle “fea” a Samadhi en redes sociales, sino por una dura crítica que hizo contra Adriano, quien recientemente fue acusado por sus exparejas de maltratarlas.

En un reciente encuentro con la prensa, el argentino aseguró que el actor solo está pagando su “karma” al vivir el mismo hate de internet que él padeció en 2023, cuando tanto él como su hermana lo “criticaron”.

“Paso un año muy malo con las marcas. Todos me dieron la espalda. Me mataron, me mataron y a mí las redes me las hackearon. Escribieron a varias personas, entre ellos Samadhi, y cuando yo le pido disculpas, la gente me mató. Un año después… ¡Karma!” Horacio Pancheri

Horacio Pancheri habla del hermano de Samadhi Zendejas / Captura de pantalla

Horacio Pancheri cree que Adriano Zendejas debe disculparse con sus exnovias

Durante la conversación, el histrión recordó que, en su momento, Adriano le exigió que se disculpara con su hermana, por lo que ahora le pide que haga lo mismo con las exparejas que lo señalaron de violento.

“Ahora me gustaría que este chico pida disculpas a sus mujeres, que él sí agredió y que hay pruebas de sus exnovias. A este chico no lo conozco realmente y no quiero hablar mal de él, pero, así como me atacaron, y él me pidió que pidiera disculpas, cosa que hice, cosa que nunca me contestaron, me bloquearon”, expresó.

Por si esto fuera poco, también invitó a Samadhi a que se pronunciara ante las acusaciones en contra de su hermano, mencionando que la actriz se ha dicho “pro-mujer” en muchas ocasiones.

Horacio Pancheri habla del hermano de Samadhi Zendejas / Captura de pantalla

¿De qué se le acusó a Adriano Zendejas?

Hace algunas semanas, Flavia Martin declaró en el pódcast de ‘Un tal Fredo’ que, hace algún tiempo, fue pareja de una persona que la agredió psicológicamente. Incluso, relató que su ex la llegó a intoxicar y, hasta ahora, no sabe con qué propósito.

“Yo no voy a decir que él me pegaba en la relación, pero sí era agresivo, sí me agarraba, sí me dejaba moretones. Yo me acuerdo de que se lo dije a él, ‘me drogaste’, y él de que, ‘no, qué te pasa, cómo me acusas de eso’”, contó.

Tras la publicación del episodio, Antonella Russoniello señaló que también había sido novia de “esa persona” y tenía todas las pruebas para evidenciar el maltrato que sufrió.

Si bien ninguna de las dos mencionó el nombre de Adriano, se sabe que ambas tuvieron una relación con el actor, por lo que, para la mayoría, las influencers hablaban de él.

Exnovia de Adriano Zendejas / Captura de pantalla

¿Por qué Horacio Pancheri se peleó con Samadhi Zendejas?

En 2023, Horacio Pancheri le escribió a Samadhi la palabra “fea” en Instagram. Si bien el argentino aseguró que su cuenta había sido hackeada, muchos no le creyeron. Después de esto, salió a decir que se había equivocado de destinatario con su comentario.

Algunos meses después, reveló que había buscado a la actriz para aclarar las cosas. Sin embargo, ella jamás le habría contestado y hasta lo bloqueó.

“Nunca hablé con Samadhi. La busqué ese fin de semana, pero nunca me contestó el teléfono, me bloqueó de las redes, me bloqueó su hermanito. Nunca tuve respuesta de ella”, apuntó.

En aquel entonces, Adriano no dudó en defender a su hermana y pedirle a Horacio que se disculpara públicamente.

Cabe destacar que, hace algunas semanas, Horacio habló en exclusiva para TVNotas y relató lo duró que fue lidiar con todas las críticas en redes sociales. Checa todo lo que nos contó dando clic aquí.

