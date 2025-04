Martha Figueroa y Horacio Pancheri en guerra: “Ya me dijo tonta ¡Uy, qué miedo!”

Martha Figueroa se encuentra en un gran momento profesional en los programas ‘Hoy’ y ‘Con permiso’. Además, su canal de YouTube ha tenido una gran respuesta. En lo personal, se encuentra absolutamente plena, ya que su hijo Alex debutó en la actuación.

En TVNotas, hace unos días la captamos con su hijo en el estreno de la obra ‘Mamá, no soy gay’, que Alex Figueroa protagoniza dentro del formato Teatro en breve (puestas de corta duración en espacios reducidos).

Al respecto, dijo: “Siempre estoy muy orgullosa de él. Me salió un hijo versátil que intenta muchas cosas. Cada vez que le da por algo, ahí estoy: Cuando cocinaba, cuando estaba en publicidad, ahora que es actor. Estudió en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), en el grupo especial de 1 año. Se graduó y ahora está ahí tocando puertas. Yo creo que es lo más complicado de todo”

Martha Figueroa y su hijo / Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

¿Martha Figueroa molesta con Horacio Pancheri por su reclamo?

Por otra parte, le preguntamos sobre las declaraciones que a finales del año pasado nos dio Horacio Pancheri, muy enojado porque, en ‘Con permiso’, ella dijo que él llegaba tarde a las grabaciones de la telenovela ‘Papás por conveniencia’.

Horacio le exigió que dejara de decir tonterías. Le dijo que era muy triste que así fuera su trabajo y que las cosas se regresaban. Ahora, Martha nos comentó: “Ya me dijo tonta, de entrada. Evidentemente, yo no checo los horarios de todas las personas, pero tenemos reporteros que hacen el trabajo y en los que confiamos con la información que nos traen. No es que me lo haya dicho mi tía o mi vecina”.

“Qué pena tú (Horacio), que llegues tarde a trabajar, si es que fue cierto lo que dijo el reportero. Qué pena que llegues tarde. Mi profesión es padrísima y me choca que nos

anden ninguneando”. Martha Figueroa

“Ojalá que se me devuelva y alguien me diga: ‘Martha, no seas tonta y no llegues tarde’. ¡Uy, qué miedo! Ni que me fuera a dar miedo (Horacio), ni que fuera el coco. Creo que la gente está muy intensa. Me parece que cuando haces tanto y te da la verborrea y contestas mucho, es porque no era mentira lo que dijimos. Horacio Pancheri también que le baje. Que se relaje. Por qué no agradece las cosas bonitas que hemos dicho de él muchas veces, cuando ni siquiera se las merecía tanto. Eso es lo que cae gordo. Cuando lo defendemos (de sus ex que han hablado mal de él) no son tonterías y no nos ganamos el pan de manera fea, ¿verdad? Cuando les conviene”, indicó.

“Me parece guapo, pero me parece que está cab... que todavía tenga acento después de tanto tiempo. Lo veía en su telenovela y decía: ‘No debe tener acento argentino’”, expresó.

Martha Figueroa / Redes sociales

¿Martha Figueroa tiene miedo de la demanda que quiere interponer Iván Cochegrus en su contra?

También nos habló sobre la supuesta demanda que le quiere interponer el productor teatral Iván Cochegrus: “Si necesita demandarme y cree que es justo, que lo haga. Qué voy a hacer. ¿Que vaya y le suplique? Yo creo que no hay delito que perseguir. No le gustó que dijéramos que era el ‘carretero de la muerte’, pero él en las muertes de Silvia Pinal y Dulce salió a decir que fue el último que les llevó de comer. ¿Qué pensarías? Es obvio. ¡Qué miedo! Yo nunca quisiera que tú me dieras un bocado, porque sería la tercera en morirme. Si eso le parece gravísimo, allá él”, finalizó.

Iván Cochegrús / Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

¿Qué dijo Horacio Pancheri sobre Martha Figueroa?

Esto es lo que dijo Horacio Pancheri sobre Martha Figueroa a finales del año pasado:

“Que deje de decir tonterías. Llegué 2 veces tarde 10 minutos. No es para que me exponga y diga que le hago perder millones a la empresa y que soy un irresponsable” y “Qué triste que es su trabajo. Le gusta hacer esas cosas. Es parte de su trabajo, pero que no diga tonterías. Que diga cosas de verdad”.

