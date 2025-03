Silvia Pinal: Iván Cochegrus le inyectaba medicamentos para dar funciones, afirman: “Llegué a verla llorando”

A tres meses del sensible fallecimiento de Silvia Pinal, sale a la luz un testimonio que acusa a Iván Cochegrús de inyectarle medicamentos a la famosa para qué actuara en la obra de teatro ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!’.

Recordemos que, en 2022, la también presentadora formó parte del elenco de este proyecto, producido por Cochegrús. En aquella ocasión, muchos criticaron al productor por incluirla, pues aseguraban que lucía muy enferma en el escenario.

A raíz de todo esto, la puesta en escena se canceló a pocos días de su estreno. En el comunicado compartido en aquel entonces, se dijo que “el productor Iván Cochegrus tomó la decisión de concluir la temporada de Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! El musical, para llevar a cabo una reestructuración en su historia, transformándose en Caperucita, el musical”.

Silvia Pinal / Archivo TVNotas

¿Iván Cochegrús obligaba a Silvia Pinal a participar en ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!’?

Recientemente, Antonio Mejorado, supuesto exempleado de Iván Cochegrus y que en su momento comenzó un proceso legal en su contra, declaró ante la prensa que el productor le inyectaba “vitaminas” a Silvia Pinal para que saliera a dar funciones, ya que, aparentemente, su salud no era la mejor en aquel entonces.

Antonio Mejorado “Vi que (Iván Cochegrus) llegaba a inyectar a la señora Silvia Pinal. Que le estuvieran inyectando diario a la señora para dar funciones, para una señora tanta vitamina (le afectaba mucho)”

También confesó que, en diversas ocasiones, la actriz “lloraba” y pedía irse a su casa. No obstante, el productor la “animaba” y obligaba a todos los presentes a “echarle una porra” para motivarla a subir al escenario.

“Yo llegué a ver a la señora Silvia, de que no sabía donde estaba. Le quitaba los teléfonos a todos para que no grabaran cuando estaban ensayando y le decía a la señora ‘mira, acuérdese, está todo su público’. (Los empleados) le hacían una porra y la señora como que reaccionaba y (él decía) ‘vamos a inyectarla’. No era un homenaje para ella, quería ponerla a trabajar”, sostuvo.

Supuesto exempleado de Iván Cochegrus dice tener videos de los momentos en los que inyectaban a Silvia Pinal

Durante la conversación, Antonio aseguró que, en su momento, decidió grabar los supuestos comportamientos polémicos de Iván hacia Silvia Pinal, ya que le preocupaba los efectos que podría causar en su salud las inyecciones constantes.

“A mí me quería obligar a buscar el medicamento a las farmacias, por eso lo empecé a grabar”, sostuvo.

Aunque admitió no saber si la familia Pinal estaba consciente de esta situación, manifestó que sigue sin entender la razón por la que siguen apoyándolo: “Pues yo no sé. No sé por qué querían seguir hablando con él y querer seguir apoyándolo cuando estaba medicando y hablando con su mamá”, puntualizó.

Cabe destacar que Mejorado interpuso una demanda en contra de Cochegrus por supuesto acoso y abuso hace algunos años. Según el presunto exempleado, pese a que ya existe una carpeta de investigación, no ha habido un avance en su caso.

Silvia Pinal e Iván Cochegrus

¿Qué ha dicho Iván Cochegrus acerca del testimonio de Antonio Mejorado?

Si bien Cochegrus no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de Antonio Mejorado, en su momento, negó haber obligado a Silvia Pinal a participar en su obra teatral.

Según el productor, la propia actriz quiso estar en su proyecto, pues estaba sumamente ilusionada de reencontrarse con su público.

