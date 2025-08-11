Homenaje a Silvia Pinal: Asociación Rafael Banquels anuncia evento especial y también el regreso de los Premios Bravo

Enrique Selvas, presidente de la Asociación Rafael Banquels, organizó hace unos días, una post celebración del día de las madres, que se desfasó por diferentes circunstancias. Selvas agradeció al ingeniero Carlos Slim por patrocinar la comida, además de que continúa siendo benefactor de la Asociación. También informó que ya tienen la fecha para el homenaje a Silvia Pinal, quien fundó esta Asociación, y fue presidenta de esta, hasta que su salud ya no se lo permitió.

Enrique Selvas, presidente de la Asociación Rafael Banquels / Liliana Carpio

Por otra parte, señaló, que, aunque ya está interpuesta la demanda en contra de Iván Cochegrus, por difamación y daño moral, no se le ha podido notificar.

“La acción de doña Silvia Pinal a pesar de su muerte sigue vigente. Queremos que se sigan sintiendo apapachados con estos pequeños detalles (la comida por día de las madres). Esta vez la celebración fue desfasada y gracias al ingeniero Carlos Slim, patrocinador de esta comida, por lo que no representó un gasto para la Asociación, estamos muy agradecidos”.

Ivan Cochegrus

¿Cuándo es el homenaje a Silvia Pinal?

“También ya tenemos la fecha del homenaje a doña Silvia Pinal, será el 28 de noviembre, día de su primer aniversario luctuoso. Hicimos una solicitud para que la gente participe en la composición de “Un Canto a la diva de México”. Tenemos 5 proyectos que nos han encantado. El jurado para elegir a la canción ganadora está conformado por: Rosalía Bauaúm (Presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, Claudia Sierra (intérprete y cantautora), Mario de la Reguera (periodista), Efrén David Rivera (músico), Fernando de Santiago (músico y arreglista).

“Tenemos tres propuestas como intérpretes de la canción ganadora. Nos falta platicar con Daniela Romo, puede ser ella. García López, la funeraria, nos va a patrocinar la pantalla donde automáticamente en vivo se estará transmitiendo el evento en la ciudad de México, en el WTC”.

Silvia Pinal / Archivo TVNotas

¿Cuándo son los Premios Bravo?

“En cuanto a los Premios Bravo, con Televisa ya avanzamos. De acuerdo con la plática que tuve con los ejecutivos, que habían cancelado el apoyo, una vez que explicamos la importancia de éstos, y que la señora Silvia no había dejado a ningún miembro de su familia como tal, ni a la cabeza ni en ninguna parte de la organización de la Asociación, que no hubo ningún arrebato ni discusión con la familia, sino que solo se siguió la indicación de ella, de que yo continuara con los destinos de la Asociación, decidieron seguir apoyándonos. Se realizarán el próximo año. El formato va a ser el mismo”.

“Habrá dos ingredientes: permitir que Televisa elija quienes son los artistas que van a participar. Anteriormente no eran doña Silvia ni doña Amparo sino un administrativo el que elegía y demeritó el nivel que traía cuando ellas tomaban las decisiones, cuando iban Emannuel, Lupita D ´alessio. Por otro lado, nos abrieron una posibilidad de solicitar el pago del descorche para poder acercarnos a alguna compañía de bebidas para que sea patrocinador y tener un recurso adicional”.

“También firmamos con Alejandro Bastón, de Genoma, el suministro gratuito de medicamentos para poner a disposición de nuestros beneficiados”.

“Además ya contamos con instalaciones nuevas para dar capacitaciones, cursos. Ya tuvimos el primer curso y ya manejamos redes sociales”.

Acercamiento con la familia de Silvia Pinal

Enrique Selvas nos reveló si hay algún acercamiento entre la familia de Silvia Pinal y la asociación Rafael Banquels:

“Le pedí al director de la Asociación que buscara el acercamiento en particular con la señora Pasquel. Por otro lado, tengo en mis pendientes el acercamiento con Alejandra Guzmán, Frida Sofía, Michel. Creo que la Asociación puede ser de mayor relevancia si congeniamos en poder armar un buen equipo. También le hemos hecho una solicitud a María Sorté, para que se integre al Patronato. Todavía no nos da respuesta. Nos platicó que trae algunos temas de trabajo, pero sí le llama la atención estar con nosotros”.

“Sí se está contemplando el cambio del nombre de la Asociación a Silvia Pinal siempre y cuando tengamos el visto bueno de la familia, porque no queremos entrar en un debate. El legado de doña Silvia Pinal con ese nombre o el que sea, va a seguir existiendo porque nos vamos a encargar de que siga prevaleciendo, que todas las acciones que hacemos son gracias a doña Silvia Pinal”.

“Sobre a los apoyos económicos tuvimos que hacer un ajuste, si manteníamos el ritmo de lo que les estábamos dando, cuando teníamos el apoyo de Don Eugenio López, la vida de la Asociación no iría más allá de tres años. Estamos dando una aportación de 2 mil pesos mensuales”.

Silvia Pinal y su familia / Facebook: Silvia Pinal



¿Dónde está Ivan Cochegrus?

Enrique Selvas nos dijo acerca de Ivan Cochegrus:

“En cuanto a la demanda contra Iván Cochegrus, que nos hizo un daño terrible en el terreno económico, no hemos podido notificarle. Nos han proporcionado cuatro domicilios distintos en Izcalli y resulta que se ha estado cambiando. Vamos por el quinto intento”.

“Se nos acercó otro equipo de abogados, con un par de personajes, para pedirnos información porque han interpuesto una serie de carpetas penales en contra de Iván, con posibilidad de algunos delitos de abuso sexual a menores”.

“Uno de ellos es un personaje al que Iván le prometió hacerlo famoso, meterlo al medio artístico, que sería su asistente, y así la historia. Son cosas graves”.