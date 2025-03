La Asociación Rafael Banquels, A.C. demanda a Ivan Cochegrus por daño moral, por 5 millones e irá subiendo

En septiembre de 2024, el productor Ivan Cochegrus hizo fuertes declaraciones en contra de la Asociación Rafael Banquels, A.C., asegurando que hubo desvío de recursos. Además, afirmó que habían retirado a la hoy fallecida Silvia Pinal de su cargo de presidenta de dicha Asociación, dejándola solo con un cargo honorario y sin poderes. Alejandra Guzmán apoyó sus declaraciones e influyó en uno de los benefactores para que retiraran el apoyo. Junto con Sylvia Pasquel, anunció la creación de la Asociación Silvia Pinal. Debido a las afectaciones provocadas a la Asociación, Mario Enrique Selvas, presidente de la Asociación Rafael Banquels A.C., interpuso una demanda en contra del productor por daño moral. Habló a TVNotas de esto y de qué ha pasado con la Asociación.

Declaraciones de Ivan Cochegrus contra la Asociación Rafael Banquels

En septiembre de 2024, Ivan Cochegrus declaró: “La señora Pinal (+) hace unos meses me pidió, junto con Efi, que solicitáramos los ingresos y egresos de la Asociación. Pero el mismo administrador nos informó que habían tomado un dinero y que una persona dentro de la Asociación tampoco había entregado el dinero de los boletos de las ventas (de los Premios Bravo). Entonces fue cuando se pidió la auditoría. Pasó un mes, nos dijeron que la próxima semana se entregarían los papeles. No entregaron la documentación y de pronto quitaron a la señora Pinal de sus funciones como presidenta, dejándola como presidenta honoraria pero ya sin poderes. No podemos hacer la auditoría si ya destituyeron a la señora. Ella no estaba enterada de su propia destitución”.

Frente a ello, Alejandra y Luis Enrique también se pronunciaron:

“En la Asociación Banquels destituyeron a mi madre, que ha sido la presidenta y que ha ayudado a todo el mundo; a viejitos del teatro, del cine y de la televisión”. Alejandra Guzmán

“Desde que mi madre empezó a tener problemas de salud, se aprovecharon de muchas cosas. Hicieron mal uso de su nombre y del dinero que está ahí. Por eso mismo, Sylvia (Pasquel), mi madre y yo nos juntamos para hacer la Fundación con su nombre”, dijo Alejandra Guzmán en septiembre a TVNotas.

“Va a ser necesaria una auditoría y comprobar muchas cosas. Eso ya les toca a los abogados. Lo que a mí me duele es que le hagan eso a mi madre, quien los ha ayudado toda su vida”, agregó. “Es cosa de que todo agarre su cauce y todo se dirija a la nueva Fundación Silvia Pinal”.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán dijo en ese momento: “Siempre hay personas que, si pueden, se pasan de lanzas. Entonces hay que estar vigilando. Creo que mi mamá es muy capaz de tomar sus decisiones. Igual ya no tiene tanta fuerza para estar firmando, pero toma sus decisiones”.

¿Qué dijo Enrique Selvas cuando se habló de la auditoría?

Enrique Selvas reviró en septiembre pasado: “Iván Cochegrus ha malinformado. Se metió de intermediario sin tener participación en la Asociación. Dijo que mandaría un despacho a intervenir la Asociación para hacer la auditoría, pero él no tiene ninguna atribución para dar órdenes”.

“Dijo que hay un desvío. Gracias al buen manejo de doña Silvia, Amparo Garrido y Virginia Gutiérrez, la Asociación tiene un patrimonio de 25 millones que no se toca; de los intereses se obtienen los recursos para seguir ayudando”.

“Es falso el desfalco de más de 1 millón y medio de pesos. Lozano informó a doña Silvia que encontró un faltante de los Premios Bravo de alrededor de 50 mil pesos. Cuando se le cuestionó a Olivia Camacho (+), operadora de doña Silvia y Amparo, dijo que unos cheques estaban extraviados, y del otro faltante, no supo dar razón, pero se hizo responsable y se le hizo un descuento mensual para reponer el dinero. Actualmente ella está muy grave. No tenemos ninguna aseveración que amerite una denuncia penal. Se encontraron dos cheques y los benefactores los actualizaron”.

“Olivia (+) es quien hace los depósitos a los adultos mayores, pero estuvo en coma 15 días y tenía todas las claves bancarias, por eso no se depositó a tiempo. Un familiar de Cochegrus es beneficiario, de ahí generó el escándalo al asegurar que les estaban robando”.

“Una Asociación con beneficio de deducibilidad tiene que contar con la calificación buena del SAT. Estamos en orden”.

La Asociación Rafael Banquels ya presentó demanda contra Ivan Cochegrus por daño moral

“Tuvimos una serie de sucesos que nos complicaron presentar la demanda: primero, la muerte de doña Silvia Pinal (en noviembre de 2024), después la de Amparo Garrido (en enero de 2025), nuestra Secretaria General, luego la coordinadora de la fundación, Olivia Camacho, y además Luis Couturier (en febrero de 2025). A él lo acabo de ver en Puebla. Estaba bien. No sé qué le pasó. Tenía sus molestias de la edad, pero lo veía bien. Nos ha llovido sobre mojado”.

“La demanda contra el señor Cochegrus está muy bien elaborada, vasta, con mucha información. Ya fue presentada. Ha sido ratificada en el Juzgado 19 de lo civil, por daño moral. La presentamos el 7 de marzo de 2025”.

“El juez tiene que emitir un acuerdo de emisión. Si todo está bien, pedirá que se notifique. Si hay una duda, va a decretar una pista para aclarar algún punto si es que hubiera. Se hará un exhorto para que se notifique porque el domicilio de esta persona está en el Estado de México”.

“La cantidad inicial de la demanda es de 5 millones, pero irá aumentando cada mes que no tengamos el apoyo que teníamos anteriormente”.

La Asociación Rafael Banquels ofrecerá cursos para generar ingresos

“Vamos a estrenar oficinas para llevar a cabo varios cursos. Va a haber clases de actuación, de cómo hacer un casting, doblaje, flamenco. Tenemos mucha experiencia con estos actores. Los va a encabezar Gerardo Sama como director de esta pequeña academia. Con ello, la Asociación Rafael Banquels recibirá un pequeño recurso para dar una aportación a los benefactores que participen”.

Homenaje a Silvia Pinal y Amparo Garrido

“Por otro lado, pensamos hacer un homenaje a Silvia Pinal y Amparo Garrido en el WTC. Van a estar los beneficiarios de la Asociación, algunos familiares”.

“También vamos a dar a conocer los resultados de la auditoría. El despacho tardó mucho en entregarlos, pero ya están listos”.

“Después buscaremos una cercanía con los hijos de la señora Pinal”.

“Hasta el día de hoy siguen recibiendo su dinero los beneficiarios de la Asociación. Estamos valorando hacer un ajuste, de 3 mil a 2 mil pesos por el retiro de los apoyos. Pero, por otro lado, estamos tocando puertas. Logramos que Genoma nos dé aportación de medicamentos”.

