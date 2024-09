Silvia Pinal: Desde la Asociación Rafael Banquels reviran “no hubo ninguna traición... difamaron”

Hace unas semanas, se dijo que Silvia Pinal había sido destituida de la Asociación Rafael Banquels A.C. Al respecto, su hija Alejandra Guzmán nos dijo: “Desde que mi madre tuvo problemas de salud, se aprovecharon de ella”.

Ahora, Enrique Selvas alza la vozy niega las acusaciones en contra de asociación que ahora preside. Él fue elegido como presidente de ésta el pasado 10 de julio en una asamblea general extraordinaria, a la cual también fue invitada Silvia Pinal.

“La asociación no le pertenece a Silvia. Su estado de salud le impide realizar sus funciones. Por eso fue nombrada como presidenta honoraria sin ejercicio de funciones. Una presidenta debe cuidar la vigencia de la asociación, el patronato y los recursos. No hubo traición, sino necesidad de que alguien asumiera la responsabilidad. Silvia continúa recibiendo 25 mil pesos por su apoyo a la asociación”.

“Debido a la crisis económica, se propuso retirarle el chofer y la camioneta que tenía a su servicio. También los gastos de gasolina, estacionamiento, comida. Esto le será notificado cuando el acta se encuentre protocolizada ante un notario público”.

“En su momento, Silvia y Amparo Garrido contrataron a Guillermo Lozano como administrador. En los últimos 4 años, Silvia asistió a las instalaciones si acaso en 3 ocasiones. De un año para acá, su lucidez se agravó”.

Enrique Selvas presidente de la Asociación Rafael Banquels A.C.

“Se le invitó a la asamblea extraordinaria a través del administrador. Se dejó el documento para firma, pero ya no puede firmar. Nunca se sacaron sus cosas. La asociación rentó por un tiempo un espacio en el teatro Silvia Pinal, pero nuestros viejitos tenían que subir un piso y hay gente con discapacidad. Por eso buscamos otro lugar. Silvia supo que nos mudaríamos”.

“No entendemos por qué su familia pidió una auditoria, pues hasta el 10 de julio, Silvia presidió la asociación. No había manera de aprovecharse de su estado”.

“Una auditoría de nuestro lado es necesaria porque difamaron a la asociación. Al parecer, sus familiares no entendieron que la fundación no es patrimonio de Silvia. Si lo fuera, tendrían derecho de disponer de lo que quisieran. Si desaparece, no puede transmitirse a ninguna otra. El gobierno la absorbe”.

“Gracias al buen manejo de Silvia, Amparo Garrido y Virginia Gutiérrez, la asociación tiene un patrimonio de 25 millones que no se toca. De los intereses se obtienen los recursos para ayudar. Son 99 adultos mayores los que reciben 3 mil pesos mensuales de la asociación”.

En agosto pasado, Silvia Pinal, sus hijas e Ivan Cochegrus crearon la fundación Silvia Pinal

“Es falso lo del desfalco de más de 1 millón y medio de pesos. Lozano informó a Silvia que encontró un faltante de los premios Bravo de alrededor de 50 mil. Cuando se le cuestionó a Olivia Camacho, operadora de Silvia, dijo que unos cheques estaban extraviados. No supo dar razón del otro faltante, pero se hizo responsable y se le hizo un descuento mensual para reponer el dinero. Actualmente ella está muy grave. No tenemos ninguna aseveración que amerite una denuncia penal. Se encontraron dos cheques y los benefactores los actualizaron”.

“Olivia hace los depósitos a los adultos mayores, pero estuvo en coma 15 días y tenía todas las CLABES bancarias, por eso no se les depositó en tiempo. Una asociación con beneficio de deducibilidad tiene que contar con la buena calificación del SAT. Nosotros tenemos todo en orden”, finalizó.

Anteriormente se dijo que Amparo Garrido, secretaria de la asociación, orquestó fraudes desde el interior de ésta. También que ella le quitó la presidencia a la actriz.

