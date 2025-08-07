Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su salud; reveló que fue diagnosticada con enfermedad incurable

En las últimas semanas, Alejandra Guzmán generó inquietud por su estado de salud. Luego de que la cantante anunció la cancelación de sus conciertos programados debido a que se sometió a una cirugía de emergencia; en esta ocasión, causaron revuelo sus declaraciones con respecto a su reciente diagnóstico.

Alejandra Guzmán desató preocupación entre sus fieles seguidores al comunicar que estuvo convaleciente de salud. Por esta razón, no los podría deleitar con sus mejores éxitos en sus shows programados. No obstante, la rockera rompió el silencio con respecto a la enfermedad que, actualmente, la aqueja.

¿Por qué Alejandra Guzmán canceló los conciertos programados para lo que resta de 2025?

El pasado 24 de julio, la cantante Alejandra Guzmán lanzó un comunicado en el que anunció que se había sometido a una cirugía y sus médicos le recomendaron reposo absoluto, por lo que se vio obligada a reprogramar sus próximas presentaciones.

“Quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”, expresó.

Sin dar más detalles, la hija de la fallecida Silvia Pinal prometió cumplir todos sus shows y aclaró que los boletos adquiridos serán válidos para las nuevas fechas, las cuales serán anunciadas próximamente.

“Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor. La Reina del rock volverá con más fuerza”, subrayó.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán hoy 7 de agosto?

Ahora, Alejandra Guzmán, hija de Enrique Guzmán, rompió el silencio con respecto a su estado de salud. La famosa se mostró frente a las cámaras con un gran semblante y aseguró que se encuentra mucho mejor después de someterse a una cirugía por recomendación médica.

En entrevista con ‘Venga la alegría’, ‘la Guzmán’ mencionó que se encuentra bien y en proceso de recuperación. Asimismo, comentó que, durante su intervención, le quitaron líquido sinovial.

“Bien, muy bien (su estado de salud), recuperándome. Me quitaron líquido sinovial y muchas cositas”, dijo la cantante.

Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fue la revelación del otro diagnóstico que le dieron sus médicos. Se trata de una enfermedad incurable: hipertensión. Aunado a esto, reiteró que continúa en recuperación.

“Soy hipertensa. Sí (sigue en recuperación)”, concluyó.

Como era natural, sus seguidores celebraron que la cantante se encuentre mejor de salud. Asimismo, detallaron que estarían a la espera de la reprogramación de sus conciertos.

¿Alejandra Guzmán recayó en las adicciones?

Previo a que Alejandra Guzmán hiciera pública su cirugía, se comenzó a especular que había recaído en las adicciones. Según Emilio Morales, colaborador de Bandamax, la cantante había sido hospitalizada tras recaer en la bebida.

“Dos productores que están trabajando con Alejandra Guzmán, productores musicales, estaban comentando que Alejandra Guzmán está pasando momentos muy complicados en cuanto a sus adicciones, especialmente al alcohol. Dicen que estuvo un par de semanas hospitalizada”, contó.

Posteriormente, Alejandra Guzmán subió en el que desmintió dicha información. Aseguró que estaba muy bien y lista para seguir con sus presentaciones de su gira ‘Brilla tour’: “Qué tal amigos, los espero en Monterrey. No hagan caso de notas estú…. Recaída su abuela, gracias”, puntualizó.

