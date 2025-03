Alejandra Guzmán empoderada: “Hoy, prefiero un antidepresivo que alguna estupidez”

Con motivo del Día internacional de la mujer, platicamos con Alejandra Guzmán, una gran artista que se ha abierto paso debido a su gran talento y se ha empoderado con gran fortaleza.

“Amo la vida y ser mujer. He tenido mucha suerte de haber nacido donde nací, de estudiar lo que siempre amé. Siempre estuve segura de que iba a ser de grande”, dijo.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre el inicio de su carrera? Se ha consolidado como una mujer aguerrida y fuerte

“Desde pequeña jugaba con vestuarios y pelucas. Imitaba los shows de mis padres. Todavía lo hago, pero ahora yo misma produzco mis conciertos y giras, como ‘Brilla tour ’. En él se refleja todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida”. “Veía a mis padres y copiaba. Yo tenía 3 o 4 años y ya bailaba atrás de la primera puesta de la obra musical Mame . Fue un acierto que mi madre me mandara a ballet, prepararme y tener disciplina. Si llevaba los pelos parados no entraba. Con las zapatillas sucias tampoco. Me ponían límites. Hasta hoy soy muy ordenada. Llevó 36 años de gira. No creo que muchos lo aguanten”.

“No fui una niña que pusieron a trabajar. Mi madre decía: ‘Termina la preparatoria si quieres hacer esto’. Estudié ballet desde los 6. Cuando llegué a Fresas con crema , lo hice con alto nivel de baile. En la segunda puesta de Mame hice mi debut teatral. Empecé como bailarina. Después me fui a la música. Le dije no a la actuada. Mis padres siempre se dedicaron a esto. Lo traigo en las venas”.

Alejandra Guzmán / Cortesía de Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán revela a TVNotas cómo sale a flote en los momentos difíciles

¿Qué te ayuda a salir a flote en los momentos difíciles? “Medito, lloro, escribo. He dejado muchas cosas en el camino. A veces hay que hacer sacrificios y ver qué te sirve y qué no. Trato de ser honesta conmigo misma y pedir ayuda. Prefiero tomar un antidepresivo que hacer una estupidez. Soy muy espiritual. Creo en Dios, en un poder superior, pero no en una religión”.

“En algunas ocasiones, ser una figura pública es muy negativo. Cuesta trabajo, porque se ha vuelto muy duro el trato de la prensa conmigo. Me digo: ‘Dios mío, si fuera lo que dicen, pasaría otra cosa’”.

“Tengo 57. La edad no me pesa. Eso está en el alma. Durante 12 años viví momentos complicados porque me inyectaron polímeros. Tuve muchas broncas con las caderas, con las pompas, pero con la edad, ¡jamás! Me han pasado muchas cosas y le agradezco a mi cuerpo la manera de recuperarse. Tengo muchos motivos para estar viva y dar gracias. Lo que antes me hacía llorar, ahora me da risa”. Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán / Cortesía de Alejandra Guzmán

“‘Más sabe el diablo por viejo…’ Mis prioridades han cambiado. Los amigos igual. Me he liberado de gente que me chupaba la energía. Hoy sé bien quién está y quién no en mi vida. Dejé un costal de cosas pesadas en el momento en que pude. También es lección de vida”.

“Claro que he tenido amores. Creo que vivo en plenitud, hasta en el amor. Qué bueno que tuve a mi hija Frida en el mejor momento de mi carrera. No me arrepiento. Las cosas que he hecho, las he hecho por amor. He creído en gente que no debía. Ya aprendí a no confiar. Hoy tomo mis decisiones y eso es empoderarse. Soy independiente”. Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán / Cortesía de Alejandra Guzmán

“Mi última canción (‘No se vale llorar’) lleva más de 20 millones de reproducciones. Ahí está el amor de la gente. Yo siempre canto en vivo. Mi mamá decía: ‘Si quieres ser chin…, tienes que bailar, cantar y actuar’”.

“Estoy sola desde hace tiempo, pero así es mejor. Me amo a mí misma. Tengo otras prioridades. Prefiero comer que cog... Cuando tienes pareja no tienes la libertad de sentirte libre”.

Alejandra Guzmán / Cortesía de Alejandra Guzmán

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre su relación con Frida Sofía?

Sobre la relación con su hija, Frida Sofía, Alejandra Guzmán nos dijo: “Frida es el regalo más grande que me dejó mi madre, porque en el momento en que se tuvo que despedir, yo me acerqué a ella. Le dije: ‘Despídete de tu abuela. Te amo. Aquí estoy contigo’. Ahí estuvimos. Fue una sanación para ambas”.

“Escuché, sentí y viví la transición de mi madre. Fue un momento duro e inolvidable. Se la llevó Dios y para mí la muerte es maravillosa. Es poder llegar otra vez al lugar de donde venimos y a donde vamos todos”.

“Al final, todo lo malo tiene algo bueno detrás. Mi vida no está hecha de momentos fáciles”.

“Soy una mamá consentidora. Empezamos de nuevo nuestra relación. Quiero cuidarla con respeto, amor, honestidad y humildad. Cuando te pones en los zapatos del otro, puedes perdonar y seguir adelante. Así es la vida. Hay que abrir el corazón. No ser ególatra. Eso no te lleva más que a resentirte y cargar dolor”. Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán / Cortesía de Alejandra Guzmán

¿Cómo ha enfrentado Alejandra Guzmán el duelo por la muerte de Silvia Pinal?

Le ha costado superar la muerte de la gran Silvia Pinal. “Al principio no lo creía. Lloré mucho. Empecé a escribir. Estoy con un terapeuta y un neuropsiquiatra. Ahora estoy tranquila. En diciembre me pegó horrible, cuando empecé a hacer el pavo y recordé mis navidades divinas con ella. En Año nuevo dije: ‘Año nuevo, vida nueva’. Siempre me ha ayudado bailar y ser activa. Soy muy hiperactiva. Quedarme quieta es lo más difícil”.

“Ahora con mi madre estoy bien. Le pido cosas hasta donde está. A veces la siento. En el escenario siempre le pido por todo”, finalizó.

Alejandra Guzmán / Cortesía de Alejandra Guzmán

¿Quién es Alejandra Guzmán?

Hija de 2 grandes íconos: Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Su primera participación en TV fue a los 2 meses, en el programa de sus padres: Silvia y Enrique.

Desde los 6 años se preparó con clases de ballet, claqué (tap) y jazz.

Participó en telenovelas como:

Cuando los hijos se van (1983)

Tiempo de amar (1987).

Debutó en la música de forma profesional en Siempre en domingo con su tema ‘Bye mamá’ (1988).

En 1989 publicó su segundo álbum Dame tu amor, con temas como:

‘Popotitos’

‘La casa del sol naciente’

‘Satisfacción’

Le siguieron éxitos como



‘ Eternamente bella’

‘Un grito en la noche’

‘Llama por favor’

‘Reina de corazones’

‘Hacer el amor con otro’

‘Rosas rojas’

Actualment, Alejandra Guzmán promociona el ‘Brilla tour’ en México y el extranjero, con el éxito “No se vale llorar”. Ha recibido múltiples reconocimientos en Latinoamérica. Estados Unidos y Europa. Se estima que ha vendido más de 30 millones de discos. Es una de las cantantes latinas con mayores ventas.

