Alejandra Guzmán hizo un diamante con los restos de su mamá: “Para traer un pedacito de ella”

Alejandra Guzmán rompió el silencio sobre la muerte de su madre, la legendaria actriz Silvia Pinal, quien falleció el pasado 28 de noviembre a los 93 años. En su primera entrevista con un medio tras la muerte de su madre, Alejandra, visiblemente conmovida, compartió detalles íntimos sobre los últimos momentos de la estrella del cine de oro mexicano y lo que sucedió con sus restos.

¿Dónde están las cenizas de Silvia Pinal?

Durante la entrevista con ‘Despierta América’, Alejandra reveló que las cenizas de Silvia Pinal están actualmente en la casa donde vivió desde que la construyó en medio de su éxito en el espectáculo mexicano.

Según confesó Alejandra, esto no le resulta del todo cómodo. “Las cenizas están en casa de mi mamá, cosa que a mí no me gusta”, expresó la cantante, visiblemente conmovida.

Las cenizas de Silvia Pinal están en una urna en forma de corazón. / YT: Qué buen chisme

Sin embargo, Alejandra también quiso rendir un homenaje aún más significativo a su madre, mandando a hacer un diamante con los restos de Silvia Pinal. “Yo mandé a hacer un diamantito de sus huesos”, confesó.

La cantante explicó el proceso para este diamante: “Fíjate, sacan fósforo y otros tres elementos y con ello forman un diamante y el diamante tiene un color especial porque tú y cada uno somos únicos. Entonces mandé a hacer un diamante para tener un pedacito de mi mamá", detalló.

Alejandra destacó que este diamante es una manera de tener a su madre siempre cerca, algo que le parecía “muy bonito” y profundamente significativo, ya que “ella siempre ha sido una estrella, para mí un ejemplo”.

Los últimos momentos de Silvia Pinal

Recordemos que Alejandra Guzmán también compartió detalles sobre los últimos momentos que pasó con su madre, en los que estuvo acompañada de casi toda la familia. “Me regaló muchas cosas en su muerte, estaba con ella, la tocaba cuando estaba en la cama del hospital. De repente nos dice adiós y no lo podíamos creer. Ella estaba muy tranquila, lo único que le molestaba fue el respirador y a raíz de eso tomamos decisiones”, recordó.

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre después de varios días hospitalizada debido a una infección en las vías urinarias que derivó en un doble colapso de pulmón, marcando el fin de una era del cine mexicano, la televisión y el teatro.

