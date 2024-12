Silvia Pinal: Alejandra Guzmán habla de la herencia y de su hermano: “Empecé a ver cosas que no me gustaron”

Luego de 12 días de la muerte de Silvia Pinal, ‘la Diva del Cine de Oro mexicano’, Alejandra Guzmán abrió su corazón en una conmovedora entrevista con Alan Tacher en ‘Despierta América’ y compartió cómo vive estos días de luto por la pérdida de su mamá.

La cantante regresó a los escenarios solo una semana después de la muerte de doña Silvia Pinal. Se esperaba que cancelara el concierto de su gira ‘Brilla tour’, pero no lo hizo porque “el show debe continuar” y es una manera de honrar el legado de la matriarca de la dinastía Pinal, quien siempre le enseñó a trabajar.

Sin embargo, esto no significa que Alejandra reprima sus emociones y visiblemente conmovida compartió ante las cámaras que el duelo que vive por la partida de su madre es especial: “Es un duelo que llevo con orgullo, es un luto que me está forjando como persona y como hija y no le voy a fallar”, dijo.

“Estoy agradecida que me haya regalado tantas cosas en su muerte y que me haya dejado estar ahí conectada con ella”, agregó.

Alejandra también señaló lo orgullosa que se siente de ser hija de Silvia Pinal: “Llorar es rico, me hace llorar pero me hace llorar de agradecimiento, de orgullo de decir, híjole mami, todavía siento tu energía, tu adiós. No es fácil, te dicen ‘el show tiene que continuar’, pero eso es lo que me hace decir ‘sí’ y llorar con gusto... Dices, qué bonito tener esta casta, tener este linaje y soy su gallo. Es un llanto que no es de dolor, a veces me siento triste porque no me gustó verla sufrir”, compartió.

Alejandra Guzmán explica cómo está su hermano Luis Enrique tras la pérdida de Silvia Pinal

En otros temas, Alejandra también expresó su enojo por el trato que recibió su hermano por parte de la prensa en el funeral de doña Silvia Pinal, lo que supuestamente tuvo que ver con que Luis Enrique no se presentara al homenaje realizado en Bellas Artes.

En días anteriores, Iván Cochegrus, amigo de la familia que estuvo presente en los últimos momentos de la actriz, expresó en una entrevista con el programa ‘Ventaneando’ que Luis Enrique estaba muy afectado por la muerte de su mamá y que al recibir las cenizas también le entregaron una prótesis que tenía la señora y la abrazó y se echó a llorar.

Estas revelaciones hicieron pensar que el menor de los hijos de Silvia Pinal estaba en depresión, por lo que Alejandra Guzmán compartió el verdadero estado en el que se encuentra su hermano.

“Él fue el que no apareció (en Bellas Artes) pero también lo tiraron en la moto un día anterior los medios, se portaron muy gruesos la verdad, eh”, comenzó a decir la cantante.

Y añadió que por supuesto, Luis Enrique se siente triste y está viviendo su dolor: “Está bien, está triste, está movido. Fue el más cercano a ella, fue el consentido. Vive en parte de la casa y en la otra parte Sylvita también vive ahí, entonces como yo siempre fui muy rebelde y me salí de esa casa muy chava, siento que eso me está ayudando a mi también a soltar y a dejar que las cosas tomen su curso”.

Alejandra dijo que la prensa “tiró" de la moto a Luis Enrique a su llegada al funeral de su mamá / YouTube

¿Alejandra Guzmán se quedará con la casa de Silvia Pinal? Comparte detalles de la herencia de su mamá

Por último, la cantante dijo que aún no sabe el destino que tendrá la emblemática propiedad del Pedregal donde Silvia Pinal vivió por tantos años aunque al parecer la famosa se la había dejado a ella.

“No sé, a mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa, entonces yo no sé. Realmente es lo que menos me importa, pero sí, en algún momento vamos a tener que leer el testamento”.

Silvia Pinal tenía una enorme residencia en el Pedregal / Redes Sociales

Alejandra confirmó que su madre dejó todo en orden, por lo que no cree que haya alguna disputa familiar: “Mi mamá tiene y tuvo muchísimas cosas que ha dejado, pero todo lo dejó súper organizado. No se le va una”.

Y contó cómo en una ocasión le dio un departamento: “Yo le presté una vez dinero para comprar su teatro Silvia Pinal y ella me pagó con un departamento que tengo por ahí en Bucarelli y todo lo que ella me dejó qué padre que me lo haya dejado aunque yo no soy tan apegada, no me importa lo material”.

¿Irregularidades en el patrimonio de Silvia Pinal?

Pero lo que llamó la atención y encendió las alarmas es que reveló que había visto asuntos que no le gustaron, pero al parecer esto lo explicará en otra parte de la entrevista: “Yo empecé a ver cosas en la inmobiliaria y en la asociación, cosas que no me gustaron”, sorprendió diciendo.