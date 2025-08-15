Alejandra Guzmán: Reportan la hospitalización de la cantante tras diagnóstico de enfermedad incurable

En medio de la incertidumbre que rodea a Alejandra Guzmán desde finales de julio, la cantante mexicana ha vuelto a ser noticia. Primero fue la cancelación de sus conciertos, luego una cirugía de emergencia y, más tarde, el anuncio de que padece una enfermedad incurable. Ahora, el programa Ventaneando reporta que la intérprete de “Eternamente bella”, supuestamente, estaría hospitalizada nuevamente, lo que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.

¿Por qué Alejandra Guzmán canceló sus conciertos en 2025?

El pasado 24 de julio, Alejandra Guzmán publicó un comunicado en sus redes sociales donde anunció que se había sometido a una cirugía tras su presentación en Monterrey. Por recomendación médica, debía guardar reposo absoluto, lo que la obligó a reprogramar todos sus conciertos agendados para el resto de 2025.

“Me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”, escribió.

La cantante también aseguró que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas y prometió regresar con más fuerza y una nueva canción que ya está preparando.

Alejandra Guzmán “Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor. La Reina del rock volverá con más fuerza”

¿Qué enfermedad incurable le diagnosticaron a Alejandra Guzmán?

El pasado 7 de agosto, Alejandra Guzmán reapareció en televisión durante una entrevista con Venga la alegría, donde habló por primera vez sobre su estado de salud. Aunque se mostró con buen semblante y aseguró estar en recuperación, reveló que, durante su cirugía, le retiraron líquido sinovial y “muchas cositas”.

Lo que realmente impactó fue su confesión sobre un diagnóstico que le dieron los médicos. Padece hipertensión. Esta condición, considerada incurable, requiere tratamiento de por vida y cuidados constantes.

“Soy hipertensa. Sí, sigo en recuperación” Alejandra Guzmán

La noticia generó preocupación entre sus fans, quienes se volcaron en redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y desearle pronta recuperación.

Alejandra Guzmán estaría hospitalizada / IG: @laguzmanmx

¿Por qué Alejandra Guzmán supuestamente fue hospitalizada hoy 15 de agosto de 2025?

Este viernes 15 de agosto, el programa Ventaneando informó que Alejandra Guzmán, supuestamente, fue hospitalizada nuevamente. Según el reporte presentado por Jimena Pérez “la Choco”, la cantante, supuestamente, está siendo atendida por una operación de hernia.

El elenco del programa aclaró que no tienen más detalles sobre su estado de salud actual, pero que seguirán atentos a cualquier novedad.

Al momento, su equipo no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud. Por lo que la anterior información queda en total calidad de rumor. En redes esperan que den más detalles sobre esta supuesta intervención.

Por otro lado, sus fieles seguidores esperan que se confirmen las nuevas fechas de sus conciertos. Mientras tanto, el misterio sobre su condición médica sigue creciendo.